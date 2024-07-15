Як українським біженцям поїхати до Німеччини: правила в'їзду та центри прийому

Які правила першого в'їзду до Німеччини

Із 27 травня 2024 року перший в'їзд до Німеччини та перебування протягом 90 днів без віз та інших умов можливий для таких категорій біженців:

громадяни України, які перебували в Україні станом на 24 лютого 2022 року;

громадяни третіх країн, які перебували в Україні станом на 24 лютого 2022 року на підставі чинного у цей день дозволу на постійне (не тимчасове) перебування в Україні;

громадяни України, які перебували за межами України станом на 24 лютого 2022 року.

Щоб мати право перебувати в Німеччині довше 90 днів, упродовж цього часу необхідно подати заяву на тимчасовий захист або інший дозвіл на перебування.

Ці правила діють для в'їзду у період з 4 березня 2024 року до 31 грудня 2024 року.

Важливо врахувати, що це не критерії, за якими Німеччина надає тимчасовий захист. На кордоні не перевіряють підстави для отримання тимчасового захисту.

Правила посилилися для громадян третіх країн. Спрощений в'їзд скасували для іноземців із посвідкою на тимчасове проживання в Україні.

Фото: Тимчасове розміщення українських біженцв у Німеччині (gettyimages.com)

У яких землях табори приймають біженців із України

Реєстрація українських біженців із подальшим розподіленням на місце проживання відбувається у центрах первинного прийому (таборах).

За останньою інформацією проекту, українці можуть їхати до центрів у таких федеральних землях:

Берлін:

Tegel (колишній аеропорт) – найбільший пункт первинного прийому, звідки розподіляють на розселення по всій Німеччині. Територія центру закрита, всередину можна потрапити спеціальним автобусом. Якщо їхати машиною, потрібно буде залишити її на парковці зовні і заїхати всередину автобусом. Всі дані, включаючи телефонну лінію центру, можна знайти за посиланням.

Баден-Вюртемберг:

Із приймальних пунктів землі Баден-Вюртемберг розподіл іде лише інші федеральні землі, зокрема у Баварію, Рейнланд-Пфальц і Гессен.

Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – центр відкритий, але розподіляє на інші федеральні землі. Приймає всіх, у тому числі тих, хто їде своїм авто. Автомобіль слід паркувати за межами території приймального пункту. У таборі не приймають домашніх тварин більших за кішку.

Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – відкритий, але розподіляє в інші федеральні землі. Важко дістатися громадським транспортом, машиною можна. Табір не приймає з домашніми тваринами.

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – відкритий, але розподіляє в інші федеральні землі. Табір не приймає людей, які потребують медичної допомоги або спеціального догляду; приймають із невеликими тваринами, які мають перебувати з господарями, собак треба буде тримати постійно на повідку.

Баварія:

Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80637 München) – з табору людей розподіляють по Баварії. Тих, хто приїжджає з домашніми тваринами, просять їх кудись віддати, подальший розподіл із тваринами неможливий.

Гессен:

Гіссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – тих, хто не має родичів першої лінії у Гессені, розподіляють до Баварії. Ббажано приїжджати до 20:00 у робочі дні. Решту часу теж приймають, але доведеться почекати. Якщо приїхати пізно і без автомобіля, у Bahnhofsmission у Франкфурті можуть розмістити на одну ніч.

Північний Рейн-Вестфалія:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саарланд

Лебах (Schlesierallee 17, 66822 Lebach).

Тюрінгія:

Айзенберг (Jenaer Str. 49, 07607 Eisenberg) – приймає, якщо є місця. Можуть відмовити у прийомі.

Зуль (Weidbergstr. 10, 98527 Suhl) – приймає, якщо є місця. Можуть відмовити у прийомі.

Нордгаузен (Neuer Weg 34, 99735 Werthe) – приймає, якщо є місця. Можуть відмовити у прийомі.

Шлезвіг-Гольштейн:

Ноймюнстер (Haart 148, 24359 Neumünster) – табір приймає та розподіляє до інших прийомних пунктів;

Боштедт (Von-dem-Borne-Straße, 24598 Boostedt) – приймає з свійськими тваринами, у тому числі великими собаками. Якщо немає вільнйи місць, можуть відразу спрямувати в інший табір;

Зет (Hauptstraße 100, 23845 Seeth) – біженців приймають із домашніми тваринами, зокрема великими собаками.

Фото: Табір для біженців у Німеччині (gettyimages.com)

Умови для біженців у всіх таборах суттєво не відрізняються. Волонтери радять українцям радять їхати туди, куди зручно дістатися. Слід врахувати, що змінювати приймальні пункти за власним бажанням не можна. У біженців є одна можливість зареєструватись – після цього в іншому місці не приймуть. Усі приймальні пункти відкриті у режимі 24/7.