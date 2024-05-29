Як українським біженцям оформити виплати у Німеччині: алгоритм дій

Німеччина надає українським біженцям значну соціальну підтримку – виплати на проживання та оплату житла. Види допомоги залежать від віку та життєвої ситуації.
Як українським біженцям оформити соціальні виплати у Німеччині, РБК-Україна розповідає з посиланням на germany4ukraine.de.
Якщо українські біженці хочуть отримувати державну підтримку у вигляді житла, харчування або соціальної допомоги, їм необхідно зареєструватися в одному з пунктів первинного прийому. Зареєструватися можна в усій Німеччині у відомствах у справах іноземців.
Необхідною умовою для виплат є отримання дозволу на проживання (нім. Aufenthaltserlaubnis) відповідно до §24 Закону про право на проживання або тимчасового дозволу на перебування (нім. Fiktionsbescheinigung) від відомства в справах іноземців (нім. Ausländerbehörde).
Якщо українці мають право на виплати, але не знайшли приватне постійне житло, їх розподілять на певне місце проживання – зазвичай на території тієї самої федеральної землі. Коли стане відомо, де житиме людина, треба буде подати заяву на отримання посвідки на проживання.
Фото: Пункт первинного прийому біженців у Берліні (gettyimages.com)
Українські біженці можуть отримувати соціальні виплати, якщо їхнього доходу або майна недостатньо для покриття витрат на проживання. Працездатні люди можуть отримувати на себе та свою сім'ю цивільну допомогу (Bürgergeld) від центру зайнятості (Jobcenter). Якщо людина не може працювати або отримує пенсію за віком (з 65-67 років), то може отримувати соціальну допомогу (Sozialhilfe) від органу соціального забезпечення (Sozialamt).
Центр зайнятості надає різні види допомоги:
Щоб подати заяву на ці виплати, треба заповнити бланки у місцевому центрі зайнятості. Вони складені тільки німецькою мовою, але існують підказки щодо їх заповнення англійською, українською та російською мовами. Заявку можна надіслати до відповідного центру зайнятості онлайн, електронною поштою або поштою.
Фото: Центр зайнятості у Німеччині (gettyimages.com)
Орган соціального забезпечення також може надавати:
Українці, котрі отримують виплати від органу соціального забезпечення, не мають передбаченої законом медичної страховки. Однак вони все одно отримують картку медичного страхування від фонду обов’язкового медичного страхування та можуть звертатися до лікаря. Орган соціального забезпечення компенсує витрати.
Фото: Управління соціального забезпечення в Німеччині (gettyimages.com)
Право на отримання допомоги Bürgergeld мають працездатні люди (як німці, так і українські біженці), які не мають доходу або мають лише невеликий дохід. Норма допомоги розраховується як місячна одноразова сума. Із 1 січня 2024 року стандартні розміри цієї допомоги складають:
Сім'я, яка складається із матері та двох дітей віком 6 і 14 років, отримуватиме 1424 євро.
Окрім норми допомоги, діти й підлітки щомісяця отримують також фіксовану надбавку у розмірі 20 євро. Також можна розраховувати на допомогу на шкільне приладдя – 130 євро в першій половині навчального року та до 65 євро – в другій.
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