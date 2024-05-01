Виплати біженцям: яку грошову допомогу отримують українці у Німеччині та Польщі

Німеччина та Польща – дві країни, які прийняли найбільше українських біженців. Сукупно там перебувають понад половина всіх людей з тимчасовим захистом у ЄС.

РБК-Україна розповідає, які виплати та програми допомоги для втікачів від війни діють в Польщі та Німеччині в 2024 році.

Сім'я у Німеччині отримує близько 1500 євро

За останніми даними Євростату, Німеччина приймає 1 286 580 біженців із України, це 30,4% від загальної кількості у ЄС. Однією з причин вибору цієї країни є відчутна соціальна підтримка, яку там отримують втікачі від війни.

Зокрема, українцям із тимчасовим захистом виплачується допомога Bürgergeld (громадянський дохід). Ці виплати надаються так само і німецьким громадянам як основне забезпечення для шукачів роботи.

Із 1 січня 2024 року стандартні розміри цієї допомоги складають:

самотні особи/самотні батьки – 563 євро;

у сімейній парі на одного партнера – 506 євро;

дорослі у закладах – 451 євро;

підлітки 14-17 років – 471 євро;

діти 6-13 років – 390 євро;

діти до 5 років – 357 євро.

Сім'я, яка складається із матері та двох дітей віком 6 і 14 років, отримуватиме 1424 євро. Додатково центр зайнятості надає 750-850 євро на людину на оренду житла.

Фото: Українські біженці у Німеччині (gettyimages.com)

Також можна розраховувати на допомогу на шкільне приладдя – 130 євро в першій половині навчального року та до 65 євро – в другій.

На які виплати можуть розраховувати українці у Польщі

На кінець лютого 2024 року у Польщі налічувалося 957 200 українців із тимчасовим захистом, це 22,6% від загальної кількості у ЄС.

30 квітня 2024 року уряд Польщі схвалив зміни у програмі допомоги українцям, щоб скасувати деякі виплати з 1 липня 2024 року.

До цієї дати для людей, які приїдуть до Польщі для отримання тимчасового захисту, передбачена така грошова допомога:

300 злотих (70 євро) – одноразова виплата новоприбулим;

800 злотих на місяць (185 євро) на кожну дитину до повноліття;

300 злотих – одноразова щорічна допомога на шкільне приладдя в рамках програми Dobry Start;

сімейна допомога (zasiłek rodzinny) малозабезпеченим та додаткові виплати до сімейної допомоги;

1000 злотих (230 євро) – одноразова допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

40 злотих (9,25 євро) на добу ("40+") – компенсація за розміщення та харчування кожного біженця з України, яких приймають у приватному житлі. Програма діє до 120 днів з дати прибуття для більшості біженців, а для вразливих категорій не обмежується у часі.

Фото: Українські біженці у Польщі (gettyimages.com)

Згідно із проектом змін до закону про допомогу українським громадянам, який ще має підтримати польський Сейм, з 1 липня будуть скасовані виплати "40+", 300 злотих після прибуття. Отримання "дитячих" виплат, зокрема, 800 злотих на місяць, буде прив'язане до відвідування дитсадків та шкіл у Польщі.