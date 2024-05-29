Как украинским беженцам оформить выплаты в Германии: алгоритм действий

Германия предоставляет украинским беженцам значительную социальную поддержку – выплаты на проживание и оплату жилья. Виды помощи зависят от возраста и жизненной ситуации.
Как украинским беженцам оформить социальные выплаты в Германии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на germany4ukraine.de.
Если украинские беженцы хотят получать государственную поддержку в виде жилья, питания или социальной помощи, им необходимо зарегистрироваться в одном из пунктов первоначального приема. Зарегистрироваться можно по всей Германии в ведомствах по делам иностранцев.
Необходимым условием для выплат является получение разрешения на проживание (нем. Aufenthaltserlaubnis) в соответствии с §24 Закона о праве на жительство или временное разрешение на проживание (нем. Fiktionsbescheinigung) от ведомства по делам иностранцев (нем. Ausländerbehörde).
Если украинцы имеют право на выплаты, но не нашли частное постоянное жилье, их распределят на определенное место жительства – обычно на территории той же федеральной земли. Когда станет известно, где будет жить человек, нужно будет подать заявление на получение вида на жительство.
Фото: Пункт первоначального приема беженцев в Берлине (gettyimages.com)
Украинские беженцы могут получать социальные выплаты, если их дохода или имущества недостаточно для покрытия расходов на проживание. Трудоспособные люди могут получать на себя и свою семью гражданскую помощь (Bürgergeld) от центра занятости (Jobcenter). Если человек не может работать или получает пенсию по возрасту (с 65-67 лет), может получать социальную помощь (Sozialhilfe) от органа социального обеспечения (Sozialamt).
Центр занятости предоставляет различные виды помощи:
Чтобы подать заявление на эти выплаты, нужно заполнить бланки в местном центре занятости. Они составлены только на немецком языке, но есть подсказки по их заполнению на английском, украинском и русском языках. Заявку можно отправить в соответствующий центр занятости онлайн, по электронной почте или по почте.
Фото: Центр занятости в Германии (gettyimages.com)
Орган социального обеспечения также может предоставлять:
Украинцы, получающие выплаты от органа социального обеспечения, не имеют предусмотренной законом медицинской страховки. Но они все равно получают карту медицинского страхования от фонда обязательного медицинского страхования и могут обращаться к врачу. Орган социального обеспечения компенсирует расходы.
Фото: Управление социального обеспечения в Германии (gettyimages.com)
Право на получение помощи Bürgergeld имеют трудоспособные люди (как немцы, так и украинские беженцы), у которых нет дохода или только небольшой доход. Норма помощи рассчитывается как месячная единовременная сумма. С 1 января 2024 года стандартные размеры этой помощи составляют:
Семья, состоящая из матери и двоих детей в возрасте 6 и 14 лет, будет получать 1424 евро.
Кроме нормы помощи, дети и подростки ежемесячно получают также фиксированную надбавку в размере 20 евро. Также можно рассчитывать на пособие на школьные принадлежности – 130 евро в первой половине учебного года и до 65 евро – во второй.
Напомним, мы писали о временной защите в Германии – куда ехать украинцам и какие первые шаги по оформлению статуса.
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