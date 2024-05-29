Как украинским беженцам оформить выплаты в Германии: алгоритм действий

Что нужно знать о регистрации и получении разрешения на проживание

Если украинские беженцы хотят получать государственную поддержку в виде жилья, питания или социальной помощи, им необходимо зарегистрироваться в одном из пунктов первоначального приема. Зарегистрироваться можно по всей Германии в ведомствах по делам иностранцев.

Необходимым условием для выплат является получение разрешения на проживание (нем. Aufenthaltserlaubnis) в соответствии с §24 Закона о праве на жительство или временное разрешение на проживание (нем. Fiktionsbescheinigung) от ведомства по делам иностранцев (нем. Ausländerbehörde).

Если украинцы имеют право на выплаты, но не нашли частное постоянное жилье, их распределят на определенное место жительства – обычно на территории той же федеральной земли. Когда станет известно, где будет жить человек, нужно будет подать заявление на получение вида на жительство.

Фото: Пункт первоначального приема беженцев в Берлине (gettyimages.com)

Какие выплаты могут получать украинские беженцы

Украинские беженцы могут получать социальные выплаты, если их дохода или имущества недостаточно для покрытия расходов на проживание. Трудоспособные люди могут получать на себя и свою семью гражданскую помощь (Bürgergeld) от центра занятости (Jobcenter). Если человек не может работать или получает пенсию по возрасту (с 65-67 лет), может получать социальную помощь (Sozialhilfe) от органа социального обеспечения (Sozialamt).

Центр занятости предоставляет различные виды помощи:

обеспечение средствами к существованию (включая оплату жилья и отопления) – денежные выплаты;

ваучеры – например, для приобретения продуктов питания, одежды, средств гигиены и аренды жилья;

обязательное медицинское страхование;

единовременную помощь (например, на первичную меблировку квартиры или в случае беременности).

для детей и молодежи при определенных обстоятельствах может предоставляться помощь на образование и участие в общественной жизни (например, репетиторство или уроки музыки).

Чтобы подать заявление на эти выплаты, нужно заполнить бланки в местном центре занятости. Они составлены только на немецком языке, но есть подсказки по их заполнению на английском, украинском и русском языках. Заявку можно отправить в соответствующий центр занятости онлайн, по электронной почте или по почте.

Фото: Центр занятости в Германии (gettyimages.com)

Орган социального обеспечения также может предоставлять:

денежные средства или ваучеры для оплаты аренды, продуктов питания и средств личной гигиены;

единовременную финансовую помощь на мебель.

Украинцы, получающие выплаты от органа социального обеспечения, не имеют предусмотренной законом медицинской страховки. Но они все равно получают карту медицинского страхования от фонда обязательного медицинского страхования и могут обращаться к врачу. Орган социального обеспечения компенсирует расходы.

Фото: Управление социального обеспечения в Германии (gettyimages.com)

Какую сумму помощи можно получить от центра занятости

Право на получение помощи Bürgergeld имеют трудоспособные люди (как немцы, так и украинские беженцы), у которых нет дохода или только небольшой доход. Норма помощи рассчитывается как месячная единовременная сумма. С 1 января 2024 года стандартные размеры этой помощи составляют:

одинокие лица/одинокие родители – 563 евро;

в семейной паре на одного партнера – 506 евро;

взрослые 18-24 лет без пары или семьи – 451 евро;

подростки 14-17 лет – 471 евро;

дети 6-13 лет – 390 евро;

дети до 5 лет – 357 евро.

Семья, состоящая из матери и двоих детей в возрасте 6 и 14 лет, будет получать 1424 евро.

Кроме нормы помощи, дети и подростки ежемесячно получают также фиксированную надбавку в размере 20 евро. Также можно рассчитывать на пособие на школьные принадлежности – 130 евро в первой половине учебного года и до 65 евро – во второй.