Як Україні варто відповісти Путіну на пропозицію про нове "перемир'я": думка політолога

На думку політолога, пропозицією "перемир'я" на 9 травня російський диктатор Володимир Путін хоче показати, що він контролює переговорний процес про завершення війни в Україні.

"Він таким чином демонструє, що він вирішує, що він контролює процес. Але безумовно, в самій ці ідеї є пропагандистський зміст. Я так розумію, що в Кремлі позитивно оцінили те що сталось з цим "пасхальним перемир'ям", - зазначив Фесенко.

Ігри Путіна

Однак насправді, за словами експерта, російський диктатор продовжує маніпулювати й грати в ігри.

"Насправді, це ж така подвійна гра в стилі Путіна: "І війна продовжується, і ніби та перемир'я". Оце класичний стиль Путіна. Ми це бачили після Мінських угод. От зараз Путін пропонує ту саму гру", - додав політолог.

Але окрім гри, пропозиція Путіна про перемир'я, за словами Фесенка, є ще своєрідною відповіддю президенту США Дональду Трампу, який хоче в черговий раз, щоб Україна й Росія швидко домовились про припинення вогню.

Дзеркальна відповідь України

"От Путін каже, я готовий, я готовий, але от я прив'язую це до 9 травня. Ну знаєте, у мене народилася така ідея-відповідь: пропоную українському керівництву теж оголосити перемир'я з 1 травня. І виконання цього перемир'я має бути умовою згоди на перемир'я на 9 травня", - запропонував Фесенко.

А 1 травня варто було б обрати для того, щоб на час переговорів про припинення вогню була тиша, і сторони, які ведуть переговори продемонстрували свою реальну готовність до припинення вогню, говорить політолог.

"Ну врешті-решт, неформально, неофіційно Путін вже зробив подарунок Трампу на три місяці його президенства, а ну от ми робимо такий подарунок на 100 днів.

Ну жарти жартами, але насправді я думаю, що нам треба використовувати таку саму тактику. А чому це лише Путін може так гратися? Для того, щоб девальвувати його гру, нам треба дзеркально відповідати тим самим. І якщо він буде відмовлятися, ну тоді, вибачайте, жодного перемир'я на 9 травня не буде", - наголосив Фесенко.