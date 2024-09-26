Як Україна застосовуватиме авіабомби JSOW і чи задіятиме F-16: думки експертів

Як зазначив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, українські сили за допомогою JSOW не закриють питання запуску росіянами КАБів. Насамперед через те, що немає дозволу на удари по російській території, по-друге - навіть якщо вдасться бити на 130 км, до основних оперативних аеродромів не дістати.

"Ми зможемо працювати по прифронтовій лінії. Але чи зможе запускати по тисячі на місяць, як робить РФ? Ні, тому що не дадуть таку кількість. Взагалі багато питань щодо цих авіабомб. Але, звичайно, як тільки дадуть "добро" на удари по російській території, можна буде говорити про певне розширення наших можливостей", - сказав Храпчинський.

Одним зі штатних носіїв є літак F-16. Експерт наголошує, що нещодавно відбулася перевірка можливостей Mirage-2000 (які також може отримати Україна), але невідомо, чи здатні ці літаки запускати JSOW.

За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, передача таких боєприпасів зовсім не означає, що українські F-16 працюватимуть на лінії зіткнення.

"Боже борони, навіщо ризикувати такими літаками, у нас їх залишилося п'ять одиниць. Можливо, до кінця року буде 10. Але не бачу сенсу ризикувати ними на тих функціях, де максимум взвод піхоти знищиш", - зазначив він.

На думку експерта, не виключено, що під авіабомби JSOW доопрацюють авіацію типу "Су" та "МіГ". В принципі, це не проблема, на літаки радянського зразка підвішують різні західні боєприпаси, аж до крилатих ракет Storm Shadow, проте ефективність застосування JSOW на F-16, швидше за все, набагато вища.

Але у жодному разі це озброєння не вирішить стратегічних завдань України.

"Ми говоримо про те, що це чергова зброя, яка може допомогти стримувати наступ росіян на території України. Але не може вплинути на стратегічні питання, пов'язані, наприклад, з ударами по цілях у Росії. Тому що насправді нам потрібні засоби набагато далекобійніші", - сказав Храпчинський.

За його словами, якщо дивитися на характеристики, то JSOW - "прикольна" бомба, яка може добре працювати по лінії фронту. Однак, щоб працювати дійсно добре, спочатку треба навести лад у повітряному просторі, досягти хоча б паритету, що можна зробити за рахунок знищення ворожої ППО, складів і так далі, щоб розчистити небо для F-16 та іншої авіації.