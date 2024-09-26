Как Украина будет применять авиабомбы JSOW и будет ли задействовать F-16: мнения экспертов

Как отметил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, украинские силы с помощью JSOW не закроют вопрос запуска россиянами КАБов. Прежде всего из-за того, что нет разрешения на удары по российской территории, во-вторых - даже если удастся бить на 130 км, до основных оперативных аэродромов не достать.

"Мы сможем работать по прифронтовой линии. Но сможет ли запускать по тысяче в месяц, как делает РФ? Нет, потому что не дадут такое количество. Вообще много вопросов по этим авиабомбам. Но, конечно, как только дадут "добро" на удары по российской территории, можно будет говорить об определенном расширении наших возможностей", - сказал Храпчинский.

Одним из штатных носителей является самолет F-16. Эксперт отмечает, что недавно состоялась проверка возможностей Mirage-2000 (которые также может получить Украина), но неизвестно, способны ли эти самолеты запускать JSOW.

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, передача таких боеприпасов совсем не означает, что украинские F-16 будут работать на линии столкновения.

"Боже упаси, зачем рисковать такими самолетами, у нас их осталось пять единиц. Возможно, до конца года будет 10. Но не вижу смысла рисковать ими на тех функциях, где максимум взвод пехоты уничтожишь", - отметил он.

По мнению эксперта, не исключено, что под авиабомбы JSOW доработают авиацию типа "Су" и "МиГ". В принципе, это не проблема, на самолеты советского образца подвешивают разные западные боеприпасы, вплоть до крылатых ракет Storm Shadow, однако эффективность применения JSOW на F-16, скорее всего, гораздо выше.

Но ни в коем случае это вооружение не решит стратегические задачи Украины.

"Мы говорим о том, что это очередное оружие, которое может помочь сдерживать наступление россиян на территории Украины. Но не может повлиять на стратегические вопросы, связанные, например, с ударами по целям в России. Потому что на самом деле нам нужны средства гораздо более дальнобойные", - сказал Храпчинский.

По его словам, если смотреть на характеристики, то JSOW - "прикольная" бомба, которая может хорошо работать по линии фронта. Однако, чтобы работать действительно хорошо, сначала нужно навести порядок в воздушном пространстве, достичь хотя бы паритета, что можно сделать за счет уничтожения вражеской ПВО, складов и так далее, чтобы расчистить небо для F-16 и другой авиации.