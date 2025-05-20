Як Україна захищатиме експорт свого металу до США: відповідь Мінекономіки
Міністерство економіки починає переговори із представниками США про скасування мит, які були запроваджені адміністраціями Дональда Трампа і Джо Байдена на українську металопродукцію.
Про це заявив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка повідомляє РБК-Україна з посиланням на конференцію "Торгові війни: мистецтво захисту".
"Питання скасування мит, воно насправді теж на порядку денному. На цьому тижні у нас буде розмова із паном послом Гріном, який є представником США", - сказав він.
Заступник міністра додав, що переговори перебувають на стартовій позиції.
"Ми зацікавлені зняти мита на металургію - 25% (антидемпінгове мито, запроваджене адміністрацією Джо Байдена - ред.) та 10% (мито, оголошене 2 квітня Дональдом Трампом - ред.). Цілком можливо, що ми цього рішення доб'ємося, хоча не буду обіцяти, бо ми на стартовій позиції", - зазначив Качка.
Мита США
Нагадаймо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про наймасштабніші торгівельні обмеження США за століття. Для України буде діяти базова ставка 10%.
Водночас США не є ключовим українським торговим партнером. Експорт товарів з України до США складає лише 2,2%. Тому експерти не очікують, що мита суттєво вплинуть на Україну.
Як зазначили в НБУ, загострення торговельних протистоянь у світі на початку квітня не мало суттєвого впливу на українську економіку чи валютний ринок. Прямі втрати від запровадження 10% мита з боку США очікуються незначними.
"Враховуючи невисокий рівень тарифного навантаження порівняно з іншими країнами, можна очікувати збереження конкуретоспроможності на американському ринку української продукції, зокрема й металургії", - заявили в НБУ.
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