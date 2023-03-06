Як Україна та Росія домовилися про переговори рік тому: розповідь джерел

Ідеї про можливість переговорів між Україною та РФ з'явилися вже у перші дні після масштабного вторгнення 24 лютого. При чому ініціатива виходила переважно від росіян.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів".

Як розповів виданню співрозмовник, перший дипломатичний контакт стався вже другого дня після вторгнення, 25 лютого.

"Росіяни, очевидно, на прохання з Пекіна, звернулися із запитом про евакуацію китайських студентів, які навчалися в Україні", - сказало РБК-Україна джерело.

Відомо, що спочатку як місце переговорів росіяни бачили Мінськ - як майданчик, який раніше вже використовували для переговорів щодо Донбасу, але Київ із зрозумілих причин відмовився.

Наступним варіантом пропонувалося провести переговори біля українсько-білоруського кордону на українській стороні, де відстань по прямій від Києва складала до ста кілометрів. Але саме звідти росіяни якраз розгортали свій наступ, велися масштабні бої і жодних гарантій того, що українська делегація дістанеться місця призначення, ніхто дати не міг.

Тож, зрештою, сторони зійшлися на тому, що переговори пройдуть біля кордону, але вже на білоруській стороні у Гомельській області. Дістатися туди прямо варіантів не було, тому українська делегація зробила великий гак через Польщу.

Також відомо, що спочатку переговори було призначено на 27 лютого, але українська делегація спеціально не особливо поспішала, змушуючи опонентів нервувати.

"Ми зайшли до зали й такі: "о, привіт!" Важливо було показати, що ми не зламалися та не зламаємося, незважаючи на ситуацію", - пригадує співрозмовник РБК-Україна.

При цьому українські делегати навіть відмовилися здати мобільні телефони, пославшись на те, що війна відбувається в Україні і їм важливо увесь час залишатися на зв'язку і це під час переговорів допомагало неодноразово.

Своєю чергою кремлівська сторона не очікувала такої спритності від українців, вони вирушали на переговори, аби фактично прийняти капітуляцію.

Тоді як тон задавала українська сторона, наприклад, у питанні регламенту: спочатку запропонувавши опонентам зачитати свої вимоги, а потім перейти до їхнього послідовного обговорення.

Або наполягаючи на тому, щоб переговори проходили в офрекорд-режимі, а пресі повідомляли узгоджену інформацію, без зайвих "зливів".

Учасники перших переговорів