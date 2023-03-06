Как Украина и Россия договорились о переговорах год назад: рассказ источников

Идеи о возможности переговоров между Украиной и РФ появились уже в первые дни после масштабного вторжения 24 февраля. Причем, инициатива исходила преимущественно от россиян.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы завершить войну. Хроники переговоров".

Как рассказал изданию собеседник, первый дипломатический контакт произошел уже на следующий день после вторжения, 25 февраля.

"Россияне, очевидно, по просьбе из Пекина, обратились с запросом об эвакуации китайских студентов, обучавшихся в Украине", - сказал источник.

Известно, что сначала как место переговоров россияне видели Минск - как площадку, которую раньше уже использовали для переговоров по Донбассу, но Киев по понятным причинам отказался.

Следующим вариантом предлагалось провести переговоры у украинско-белорусской границы на украинской стороне, где расстояние по прямой от Киева составляло до ста километров. Но именно оттуда россияне разворачивали свое наступление, велись масштабные бои и никаких гарантий того, что украинская делегация достанется места назначения, никто дать не мог.

В конце концов, стороны сошлись на том, что переговоры пройдут у границы, но уже на белорусской стороне в Гомельской области. Добраться туда прямо вариантов не было, поэтому украинская делегация сделала большой крюк через Польшу.

Также известно, что первоначально переговоры были назначены на 27 февраля, но украинская делегация специально не особо спешила, заставляя оппонентов нервничать.

"Мы зашли в зал и такие: "о, привет!" Важно было показать, что мы не сломались и не сломаемся, несмотря на ситуацию", - вспоминает собеседник РБК-Украина.

При этом украинские делегаты отказались сдать мобильные телефоны, сославшись на то, что война происходит в Украине, и им важно все время оставаться на связи, и это во время переговоров помогало неоднократно.

В свою очередь кремлевская сторона не ожидала такой ловкости от украинцев, они отправлялись на переговоры, чтобы фактически принять капитуляцию.

В то время как тон задавала украинская сторона, например, по вопросу регламента: сначала предложив оппонентам зачитать свои требования, а затем перейти к их последовательному обсуждению.

Или настаивая на том, чтобы переговоры проходили в офрекорд-режиме, а прессе сообщали согласованную информацию, без лишних "сливов".

Участники первых переговоров