Украина и Россия начали переговоры на белорусской границе
Фото: участник украинской делегации, министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Делегации Украины и России начали переговоры на белорусской границе. В частности, из-за полномасштабной войны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.
Обновлено: украинская делегация подтвердила начало переговоров с РФ.
Украинскую делегацию на переговорах представляют:
- замглавы МИД Николай Точицкий,
- министр обороны Алексей Резников,
- советник главы Офиса президента Михаил Подоляк,
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
- народный депутат Рустем Умеров,
- первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
При этом в российскую делегацию вошли:
- помощник президента РФ Владимир Мединский,
- заместитель министра обороны,
- замминистра иностранных дел Андрей Руденко,
- глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий,
- посол России в Беларуси Борис Грызлов.
Переговоры проходят в Гомельской области Беларуси на берегу реки Припять.
Напомним, ранее МИД Беларуси опубликовал место проведения переговоров Украины и России.
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