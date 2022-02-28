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Украина и Россия начали переговоры на белорусской границе

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Понедельник 28 февраля 2022 13:04
Украина и Россия начали переговоры на белорусской границе Фото: участник украинской делегации, министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Делегации Украины и России начали переговоры на белорусской границе. В частности, из-за полномасштабной войны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.

Обновлено: украинская делегация подтвердила начало переговоров с РФ.

Украинскую делегацию на переговорах представляют:

  • замглавы МИД Николай Точицкий,
  • министр обороны Алексей Резников,
  • советник главы Офиса президента Михаил Подоляк,
  • глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
  • народный депутат Рустем Умеров,
  • первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

При этом в российскую делегацию вошли:

  • помощник президента РФ Владимир Мединский,
  • заместитель министра обороны,
  • замминистра иностранных дел Андрей Руденко,
  • глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий,
  • посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Переговоры проходят в Гомельской области Беларуси на берегу реки Припять.

Напомним, ранее МИД Беларуси опубликовал место проведения переговоров Украины и России.

Все что известно о переговорах России и Украины на сегодняшний день - читайте в материале РБК-Украина.

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