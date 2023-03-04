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Як Україна співіснуватиме з Росією після війни: пояснення Зеленського

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Захист України в майбутньому, після війни з Росією, забезпечить членство в Європейському союзі та НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Крім того, ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб'єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не казали, що Україна - це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія - це десь біля України", - заявив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами, президента Європарламенту Роберти Метсоли, у Європейському парламенті сподіваються, що переговори стосовно вступу України в ЄС почнуться в цьому році.

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