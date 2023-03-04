Как Украина будет сосуществовать с Россией после войны: объяснение Зеленского

Защита Украины в будущем, после войны с Россией, обеспечит членство в Европейском союзе и НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Кроме того, мы будем страной-победителем. И мы будем субъектными. Очень важно изменить парадигму, которая была долгие годы. Мы делаем Украину мощным субъектом в Европе, чтобы не говорили, что Украина - это где-то возле России, а чтобы все говорили, что Россия - это где-то возле Украины", - заявил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Европарламента Роберты Метсолы, в Европейском парламенте надеются, что переговоры по вступлению Украины в ЕС начнутся в этом году.

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