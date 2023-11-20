Как Украина может выйти на Евро-2024 с поражением от Италии: все варианты

Национальная команда Украины перед решающим поединком квалификации к чемпионату Европы 2024 года против сборной Италии получила альтернативный путь для завоевания путевки на форум.

Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене. Поединок примет стадион "БайАрена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Победитель противостояния завершит групповой этап на второй строчке квинтета C и спокойно может бронировать билеты в Германию. Итальянцам для финиша выше сборной Украины достаточно и ничьей. Зато команда Сергея Реброва обязана побеждать. Впрочем, третье место не станет приговором ни для одной из команд.

Спасением либо Италии, либо "сине-желтых" станет... Лига наций. Созданный УЕФА для замены товарищеских матчей турнир зарезервировал три места на Евро-2024 для своих делегатов. По итогам соревнований 2022/23 определился общий рейтинг сборных в Лиге наций. С него и выберут 12 лучших команд, которые в плей-офф разыграют три путевки на чемпионат.

Конечно, большинство ведущих сборных было на первых ролях и в Лиге наций, и в отборе к Евро-2024. Так что из классификации "вылетели" и одновременно расчистили резервный путь для Украины сборные Испании, Дании, Нидерландов, Португалии, Бельгии, Венгрии, Швейцарии, Франции, Австрии, Англии, Сербии и Шотландии. Также "удаляем" Германию – хозяина турнира.

Итак, в данный момент сборная Украины – 9-я в актуальном рейтинге стыковых матчей Лиги наций. В случае поражения от Италии "сине-желтые" окажутся либо в пути A вместе со сборными Польши, Уэльса/Хорватии и Чехии/Эстонии, либо в пути B с Израилем и Боснией. Конкуренты – сборные Финляндии и Исландии. Двойка команд окажется в турнире B, одна – отправится в A. В пути C уже обустроились сборные Грузии и Греции.

После жеребьевки стыковых пар 23 ноября в швейцарском Ньоне все станет гораздо проще. В каждом пути (A, B, C) сыграют по два полуфинала (21 марта 2024-го) и финал (26 марта). На Евро-2024 поедут победители каждого из мини-турниров.