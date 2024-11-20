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Як Україна може відтермінувати масовані удари Росії: роз'яснення експерта

Ілюстративне фото: Україна може відтермінувати російський масований удар (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Українські воїни здатні відтермінувати нові масовані удари російських окупантів. Це можливо завдяки атакам на склади боєприпасів ворога.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна військовий експерт Іван Ступак.

Він наголосив, що українські захисники працюють на упередження. Вони не лише займаються протиповітряною обороною, а й знищують великі склади росіян, що знаходяться на європейській частині Росії. На таких об'єктах окупанти зберігають снаряди, балістичні та крилаті ракети.

"Чим менше в Росії менше можливостей у нас стріляти, тим менше шкоди завдадуть нашій інфраструктурі", - пояснив Ступак.

На його думку, коли Україна вдарила по трьох складах росіян у вересні, це відтермінувало масований удар, який стався 17 листопада.

"Україна відтермінувала цей удар, коли знищила ці склади. Удар мав бути ще на початку жовтня. Але відбувся лише у середині листопада", - додав він.

Масований удар 17 листопада

Нагадаємо, російські окупанти майже три місяці не завдавали по Україні масованих ударів.

Під час останньої атаки вони використали відразу 120 ракет і 90 дронів. Зокрема, по Україні запускали гіперзвукову ракету "Циркон" та аеробалістичну ракету "Кинжал".

При цьому сьогодні, 20 листопада, посольство США повідомило про загрозу "серйозного удару" росіян по Україні. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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