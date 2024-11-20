Як Україна може відтермінувати масовані удари Росії: роз'яснення експерта

Він наголосив, що українські захисники працюють на упередження. Вони не лише займаються протиповітряною обороною, а й знищують великі склади росіян, що знаходяться на європейській частині Росії. На таких об'єктах окупанти зберігають снаряди, балістичні та крилаті ракети.

"Чим менше в Росії менше можливостей у нас стріляти, тим менше шкоди завдадуть нашій інфраструктурі", - пояснив Ступак.

На його думку, коли Україна вдарила по трьох складах росіян у вересні, це відтермінувало масований удар, який стався 17 листопада.

"Україна відтермінувала цей удар, коли знищила ці склади. Удар мав бути ще на початку жовтня. Але відбувся лише у середині листопада", - додав він.