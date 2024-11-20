Как Украина может отсрочить массированные удары России: разъяснение эксперта

Он отметил, что украинские защитники работают на упреждение. Они не только занимаются противовоздушной обороной, но и уничтожают большие склады россиян, которые находятся на европейской части России. На таких объектах оккупанты хранят снаряды, баллистические и крылатые ракеты.

"Чем меньше в России меньше возможностей по нам стрелять, тем меньше вреда нанесут нашей инфраструктуре", - объяснил Ступак.

По его мнению, когда Украина ударила по трем складам россиян в сентябре, это отсрочило массированный удар, который произошел 17 ноября.

"Украина отсрочила этот удар, когда уничтожила эти склады. Удар должен был быть еще в начале октября. Но состоялся только в середине ноября", - добавил он.