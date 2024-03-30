Як Україна може протидіяти новим бомбам РФ: що кажуть у Повітряних силах

"Протидія цим бомбам є. Але, звісно, потрібно працювати з носієм. Це буде найбільш дієво у цій ситуації", - сказав речник.

Він зазначив, що росіяни запускають керовані боєприпаси з літаків класу Су. На думку речника, після так званого нещодавнього "Сушкопаду" ворог боїться підлітати ближче, але загроза залишається.

"Для того, аби ефективно протистояти таким загрозам, нам треба розміщувати більше ППО західного зразка. На жаль, їх ми поки що не можемо виробляти на нашій території", - зазначив Євлаш.