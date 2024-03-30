Как Украина может противодействовать новым бомбам РФ: что говорят в Воздушных силах

"Противодействие этим бомбам есть. Но, конечно, нужно работать с носителем. Это будет наиболее действенно в этой ситуации", - сказал спикер.

Он отметил, что россияне запускают управляемые боеприпасы из самолетов класса Су. По мнению спикера, после так называемого недавнего "Сушкопада" враг боится подлетать поближе, но угроза остается.

"Для того чтобы эффективно противостоять таким угрозам, нам нужно размещать больше ПВО западного образца. К сожалению, их мы пока не можем производить на нашей территории", - отметил Евлаш.