Як Україна буде захищати F-16 на аеродромах: відповідь Повітряних сил

Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Є низка напрацювань, як можна буде безпечно розмістити F-16 в Україні, щоб вони могли ефективно виконувати задачі та захищати наш повітряний простір", - заявив він.
За його словами, після того, як Україна отримає винищувачі Сили оборони зможуть проводити різноманітні операції з відбиття повітряних ударів і завдання ураження по противнику.
"Але для цього необхідно правильно підготувати місце їхнього базування. Це колосальні кошти, йдеться про підземні сховища, бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати", - пояснив Євлаш.
Він наголосив, що це буде розосереджене розташування на різних типах злітних смуг, де росіянам буде складно виявити українські літаки. Для цього, зокрема, буде застосуватись різний набір методів, щоб вводити окупантів в оману.
Україна отримає винищувачі F-16 від своїх союзників. Авіаційну коаліцію, яка постачає Україні ці літаки, очолюють Нідерланди та Данія. Окрім самих винищувачів, партнери також навчають українських пілотів та інженерів для їх обслуговування.
У Повітряних силах України вже повідомляли, що навчання пілотів наближається до завершення. Раніше Велика Британія оголосила про завершення підготовки українських пілотів на своїй території, а наступний етап навчання буде проходити у Франції.
Очікується, що перші винищувачі F-16 прибудуть в Україну вже цього року, але точні терміни постачання наразі невідомі.
Що наразі відомо про винищувачі F-16 - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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