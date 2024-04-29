Как Украина будет защищать F-16 на аэродромах: ответ Воздушных сил

"Есть ряд наработок, как можно будет безопасно разместить F-16 в Украине, чтобы они могли эффективно выполнять задачи и защищать наше воздушное пространство", - заявил он.

По его словам, после того, как Украина получит истребители Силы обороны смогут проводить разнообразные операции по отражению воздушных ударов и нанесению поражения по противнику.

"Но для этого необходимо правильно подготовить место их базирования. Это колоссальные средства, речь идет о подземных хранилищах, бункерах. Поэтому сейчас разрабатываются методы относительно того, как именно их можно будет размещать", - пояснил Евлаш.

Он отметил, что это будет рассредоточенное расположение на различных типах взлетных полос, где россиянам будет сложно обнаружить украинские самолеты. Для этого, в частности, будет применяться различный набор методов, чтобы вводить оккупантов в заблуждение.