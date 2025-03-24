Як Україна бачить перемир'я з Росією на морі: роз'яснення ВМС

"Для нас перемир'я на морі - це припинення обстрілів портової інфраструктури України. Це для нас, ми бачимо це так. Що в це вкладає Росія, звісно, здогадатися неважко, але в будь-якому разі потрібно читати кінцевий документ, тоді можна буде робити якісь висновки", - розповів Плетенчук.

Він також звернув увагу, що росіяни з моря запускають по Україні свої крилаті ракети "Калібр". Від початку року ворог застосовував їх уже тричі.

"Сказати, що це було вдале застосування, наприклад, я не можу", - зазначив Плетенчук.

При цьому росіяни запускають по Україні з території тимчасово окупованого Криму ракети "Іскандер", а також дрони-камікадзе "Шахед".

"Так, вони заходять з моря, ми їх зустрічаємо з моря. Але це морська компонента чи ні. Ракети, які вони запускають з літаків з акваторії Чорного моря, чи є це частиною перемир'я на морі", - додав він.