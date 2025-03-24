Как Украина видит перемирие с Россией на море: разъяснение ВМС

"Для нас перемирие на море - это прекращение обстрелов портовой инфраструктуры Украины. Это для нас, мы видим это так. Что в это вкладывает Россия, конечно, догадаться нетрудно, но в любом случае нужно читать конечный документ, тогда можно будет делать какие-то выводы", - рассказал Плетенчук.

Он также обратил внимание, что россияне с моря запускают по Украине свои крылатые ракеты "Калибр". С начала года враг применял их уже три раза.

"Сказать, что это было удачное применение, например, я не могу", - отметил Плетенчук.

При этом россияне запускают по Украине с территории временно оккупированного Крыма ракеты "Искандер", а также дроны-камикадзе "Шахед".

"Да, они заходят с моря, мы их встречаем с моря. Но это морская компонента или нет. Ракеты, которые они запускают с самолетов из акватории Черного моря, является ли это частью перемирия на море", - добавил он.