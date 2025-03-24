RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Как Украина видит перемирие с Россией на море: разъяснение ВМС

Фото: Дмитрий Плетенчук, спикер ВМС ВСУ (facebook.com/Taclbery)
Автор: Иван Носальский

Украина считает, что прекращение огня с Россией на море предусматривает остановку ударов по портовой инфраструктуре.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Для нас перемирие на море - это прекращение обстрелов портовой инфраструктуры Украины. Это для нас, мы видим это так. Что в это вкладывает Россия, конечно, догадаться нетрудно, но в любом случае нужно читать конечный документ, тогда можно будет делать какие-то выводы", - рассказал Плетенчук. 

Он также обратил внимание, что россияне с моря запускают по Украине свои крылатые ракеты "Калибр". С начала года враг применял их уже три раза. 

"Сказать, что это было удачное применение, например, я не могу", - отметил Плетенчук. 

При этом россияне запускают по Украине с территории временно оккупированного Крыма ракеты "Искандер", а также дроны-камикадзе "Шахед". 

"Да, они заходят с моря, мы их встречаем с моря. Но это морская компонента или нет. Ракеты, которые они запускают с самолетов из акватории Черного моря, является ли это частью перемирия на море", - добавил он.

Перемирие на море

Напомним, ранее спикер Госдепа США Тэмми Брюс заявляла, что США обсуждают с украинскими и российскими чиновниками возможность перемирия между Украиной и Россией на море.

По ее словам, таким образом режим прекращения огня хотят расширить. Ранее стороны согласились на остановку ударов по энергетическим объектам, но такое перемирие пока еще не в силе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМирные переговорыПеремирие России и УкраиныВМС УкраиныРежим прекращения огняВойна в Украине