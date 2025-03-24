Как Украина видит перемирие с Россией на море: разъяснение ВМС

Украина считает, что прекращение огня с Россией на море предусматривает остановку ударов по портовой инфраструктуре.
Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Для нас перемирие на море - это прекращение обстрелов портовой инфраструктуры Украины. Это для нас, мы видим это так. Что в это вкладывает Россия, конечно, догадаться нетрудно, но в любом случае нужно читать конечный документ, тогда можно будет делать какие-то выводы", - рассказал Плетенчук.
Он также обратил внимание, что россияне с моря запускают по Украине свои крылатые ракеты "Калибр". С начала года враг применял их уже три раза.
"Сказать, что это было удачное применение, например, я не могу", - отметил Плетенчук.
При этом россияне запускают по Украине с территории временно оккупированного Крыма ракеты "Искандер", а также дроны-камикадзе "Шахед".
"Да, они заходят с моря, мы их встречаем с моря. Но это морская компонента или нет. Ракеты, которые они запускают с самолетов из акватории Черного моря, является ли это частью перемирия на море", - добавил он.
Напомним, ранее спикер Госдепа США Тэмми Брюс заявляла, что США обсуждают с украинскими и российскими чиновниками возможность перемирия между Украиной и Россией на море.
По ее словам, таким образом режим прекращения огня хотят расширить. Ранее стороны согласились на остановку ударов по энергетическим объектам, но такое перемирие пока еще не в силе.
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