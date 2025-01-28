Как заключать договоры аренды жилья во время войны: разъяснение юриста

При аренде жилья важно правильно оформить договор, который будет защищать интересы как арендатора, так и владельца недвижимости. Во время войны заключение или пересмотр договоров аренды должны учитывать ряд важных аспектов, связанных с военным положением и его последствиями.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист практики недвижимости и строительства ЮК "Приходько и партнеры" Любовь Дроботова.

Юрист отмечает, что военное положение влияет на условия аренды, и советует арендаторам и арендодателям учитывать несколько ключевых аспектов.

Форс-мажорные обстоятельства

В договоре важно прописать положение о форс-мажоре. Это позволит сторонам понять, как меняются их права и обязанности в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств.

Арендная плата

Во время действия военного положения возможно уменьшение или освобождение от арендной платы. Учитывая нормы законов Украины, арендатор может требовать от арендодателя уменьшения размера арендной платы или освобождения от уплаты арендных платежей в случае повреждения арендованного имущества или если арендатор не имеет объективной возможности использовать арендованное имущество должным образом в связи с ведением боевых действий на территории административно-территориальной единицы, в пределах которой находится арендованное имущество

Состояние объекта аренды

Важно определить, кто будет нести ответственность в случае повреждения или уничтожения арендованного имущества. Юрист рекомендует обсудить вопросы страхования имущества, включая военные риски.

Доступ к имуществу

Военное положение может ограничивать доступ к арендованному имуществу из-за эвакуации, комендантского часа или активных боевых действий. В договоре следует предусмотреть механизмы восстановления доступа после завершения ограничений.

Расторжение договора

Военные действия могут быть основанием для расторжения договора аренды, особенно если они делают использование объекта невозможным или экономически нецелесообразным. Для этого важно учесть условия договора, актуальное законодательство и соблюсти надлежащую процедуру расторжения.

Коммуникация между сторонами

В условиях войны проблемы со связью могут усложнить выполнение обязательств. Юрист советует предусмотреть в договоре альтернативные способы коммуникации и механизмы разрешения споров.