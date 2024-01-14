Як учаснику бойових дій відмовитись від пільг в Україні з-за кордону: пояснення ПФУ

Учасники бойових дій мають право, зокрема, на знижку оплати за користування житлом та комунальними послугами. Це вказано у статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Однак перебуваючи за кордоном учасники бойових дій мають право відмовитись від наданих їм пільг на знижку оплати за користування житлом та комунальними послугами.

Пільговик на свій розсуд реалізує своє право на пільги та може відмовитися від них.

Зокрема надання пільг припиняється за заявою пільговика з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Таку заяву можна надіслати в електронному вигляді - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, електронною поштою або засобами поштового зв’язку.

Контакти територіальних органів Пенсійного фонду України можна знайти ТУТ.

Субсидія в Україні

Пенсійний фонд отримав повноваження щодо призначення та виплат житлових субсидій. За січень-лютий на субсидії та пільги витратили 9,1 млрд гривень.

Цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Зокрема, з 1 жовтня в Україні розпочався перерахунок субсидій на опалювальний сезон. Ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

Водночас українці можуть самостійно визначити, чи дадуть субсидію на опалювальний сезон. Для цього є спеціальна формула, але важливо враховувати один момент.

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