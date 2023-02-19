Як убезпечити дітей від вибухівки: у ДСНС випустили спеціальні комікси

Українські рятувальники випустили спеціальні дитячі комікси, котрі допоможуть батькам пояснити про небезпеку вибухових предметів дітям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України.
У коміксах розповідається про Суперкоманду Землі, яка веде боротьбу з мінами. Герої пояснюють малечі, як правильно поводити себе з вибухонебезпечними предметами.
"Україна визнана однією з найбільш замінованих країн у світі. На територіях, де велись активні бойові дії, масово знаходять міни, снаряди та нерозірвані боєприпаси", - розповіли в ДСНС.
Головними героями історії є Зв'язківець, Провідник, леді Антипаніка та Гостре око.
У коміксі Суперкоманда розповідає дітям як бореться з вибухонебезпечними предметами. Окрім цього він має ряд інтерактивних завдань, які допоможуть дітям запам'ятати правила поводження з вибухівкою.
Дітям пропонують звертати увагу на місця, де можна знаходити міни. Їм показують, як може виглядати вибухівка. Відзначимо, що інформацію можна читати не тільки онлайн, а й завантажити на гаджет чи роздрукувати.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що вторгнення російських окупантів у лютому 2022 року призвело до того, що українським військовим довелось замінувати значну частину територій країни.
Також у п'ятницю, 3 лютого, в Ізюмі Харківської області компанія підлітків від 14 до 17 років підірвалась на ворожій міні, внаслідок чого отримали незначні осколочні поранення різних частин тіла.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.