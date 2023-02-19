Як убезпечити дітей від вибухівки: у ДСНС випустили спеціальні комікси

У коміксах розповідається про Суперкоманду Землі, яка веде боротьбу з мінами. Герої пояснюють малечі, як правильно поводити себе з вибухонебезпечними предметами.

"Україна визнана однією з найбільш замінованих країн у світі. На територіях, де велись активні бойові дії, масово знаходять міни, снаряди та нерозірвані боєприпаси", - розповіли в ДСНС.

Фото: як убезпечити дітей від вибухівки (bezpeka.info)

Головними героями історії є Зв'язківець, Провідник, леді Антипаніка та Гостре око.

У коміксі Суперкоманда розповідає дітям як бореться з вибухонебезпечними предметами. Окрім цього він має ряд інтерактивних завдань, які допоможуть дітям запам'ятати правила поводження з вибухівкою.

Фото: як убезпечити дітей від вибухівки (bezpeka.info)

Дітям пропонують звертати увагу на місця, де можна знаходити міни. Їм показують, як може виглядати вибухівка. Відзначимо, що інформацію можна читати не тільки онлайн, а й завантажити на гаджет чи роздрукувати.

Фото: як убезпечити дітей від вибухівки (bezpeka.info)