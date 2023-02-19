Как обезопасить детей от взрывчатки: в ГСЧС выпустили специальные комиксы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.

В комиксах рассказывается о Суперкоманде Земли, ведущей борьбу с минами. Герои объясняют малышам, как правильно вести себя со взрывоопасными предметами.

"Украина признана одной из самых заминированных стран в мире. На территориях, где велись активные боевые действия, массово находят мины, снаряды и неразорвавшиеся боеприпасы", - рассказали в ГСЧС.

Фото: как обезопасить детей от взрывчатки (bezpeka.info)

Главными героями истории являются Связист, Проводник, леди Антипаника и Острый глаз.

В комиксе Суперкоманда рассказывает детям, как борется со взрывоопасными предметами. Кроме этого, он имеет ряд интерактивных задач, которые помогут детям запомнить правила обращения со взрывчаткой.

Фото: как обезопасить детей от взрывчатки (bezpeka.info)

Детям предлагают обращать внимание на места, где можно находить мины. Им показывают, как может выглядеть взрывчатка. Отметим, что информацию можно читать не только онлайн, но и скачать на гаджет или распечатать.

Фото: как обезопасить детей от взрывчатки (bezpeka.info)