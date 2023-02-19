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Как обезопасить детей от взрывчатки: в ГСЧС выпустили специальные комиксы

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Украина, Воскресенье 19 февраля 2023 13:50
Как обезопасить детей от взрывчатки: в ГСЧС выпустили специальные комиксы Фото: пес Патрон (instagram.com/patron_dsns)
Автор: Наталья Кава

Украинские спасатели выпустили специальные детские комиксы, которые помогут родителям объяснить опасность взрывчатых предметов детям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.

В комиксах рассказывается о Суперкоманде Земли, ведущей борьбу с минами. Герои объясняют малышам, как правильно вести себя со взрывоопасными предметами.

"Украина признана одной из самых заминированных стран в мире. На территориях, где велись активные боевые действия, массово находят мины, снаряды и неразорвавшиеся боеприпасы", - рассказали в ГСЧС.

Как обезопасить детей от взрывчатки: в ГСЧС выпустили специальные комиксыФото: как обезопасить детей от взрывчатки (bezpeka.info)

Главными героями истории являются Связист, Проводник, леди Антипаника и Острый глаз.

В комиксе Суперкоманда рассказывает детям, как борется со взрывоопасными предметами. Кроме этого, он имеет ряд интерактивных задач, которые помогут детям запомнить правила обращения со взрывчаткой.

Как обезопасить детей от взрывчатки: в ГСЧС выпустили специальные комиксыФото: как обезопасить детей от взрывчатки (bezpeka.info)

Детям предлагают обращать внимание на места, где можно находить мины. Им показывают, как может выглядеть взрывчатка. Отметим, что информацию можно читать не только онлайн, но и скачать на гаджет или распечатать.

Как обезопасить детей от взрывчатки: в ГСЧС выпустили специальные комиксыФото: как обезопасить детей от взрывчатки (bezpeka.info)

Ранее РБК-Украина сообщало, что вторжение российских кафиров в феврале 2022 года привело к тому, что украинским военным пришлось заменять значительную часть территорий страны.

Также в пятницу, 3 февраля, в Изюме Харьковской области компания подростков от 14 до 17 лет взорвалась на вражеской мини, в результате чего получили незначительные осколочные ранения разных частей тела.

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