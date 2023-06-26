Як убезпечити будинок після підтоплення: поради МОЗ

Після підриву росіянами Каховської ГЕС підтопило десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях. Українцям розповіли, що вони можуть зробити для відновлення оселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Крім дій відповідних служб мешканці будівель, що були затоплені, можуть самостійно провести низку заходів для відновлення оселі, щоб запобігти подальшому її пошкодженню та захистити своє здоров’я.

Загальні рекомендації

Повертайтеся до оселі тільки тоді, коли буде безпечно й це дозволить місцева влада та служби екстреного реагування.

Після повернення будьте максимально уважними та обережними.

Головний електричний щит перед використанням повинен бути очищений, висушений і перевірений кваліфікованим електриком.

Те саме стосується і електроприладів, які могли бути затоплені. У разі увімкнення вони можуть уразити електричним струмом або спричинити пожежу.

Безпека будівлі

Перед тим, як заходити до помешкання, слід ззовні оцінити його цілісність та переконатися, що конструкція безпечна.

Зверніть увагу на те, чи не деформовані підлога та стіни.

Будьте обережні та зважайте на отвори в підлозі, розбите скло та інше потенційно небезпечне сміття.

Дітей повертайте додому тільки у вже прибрану безпечну оселю.

Безпечне використання води

Не вживайте продукти, які перебували у воді. Це стосується й консервації, яка була затоплена та зазнала пошкодження.

Ретельно мийте безпечною кип’яченою водою від бруду, а потім обдавайте окропом овочі та фрукти.

Не використовуйте для пиття воду з відкритих водойм та криниць. Через підтоплення у такі джерела могли потрапити збудники інфекційних хвороб зі скотомогильників, кладовищ, вбиралень, хлівів, полів, сміттєзвалищ, а також небезпечні для здоров’я і життя хімічні речовини. Якщо якісної привезеної води немає, для пиття можна користуватися тільки добре прокип’яченою водою.

Безпечне прибирання

Дотримуйтесь правил гігієни та мінімізуйте контакт із водою. Тримайте дітей якомога далі від забруднених територій під час прибирання.

Обов’язково використовуйте гумові рукавички, за потреби - маски чи респіратори.

Залежно від стану вашої оселі може знадобитись використання додаткового обладнання: помп чи вентиляторів для сушіння. Під час їхньої експлуатації стежте за тим, щоб подовжувачі, до яких вони під’єднані, перебували якомога далі від води.

Видаляйте воду з затопленого будинку чи квартири повільно. Зливайте її поетапно - приблизно одну третину об’єму щодня, бо якщо земля все ще насичена вологою і вода видаляється занадто швидко, стіни або підлога можуть деформуватися.

Змийте весь бруд, що пристав до стін і меблів з твердої деревини, а потім промийте кілька разів.

Вимийте та протріть усі поверхні та конструкції мийним засобом.

Позбавтеся предметів, які зазнали максимального впливу води.

Промийте та продезінфікуйте каналізаційні мережі на кухні, видаліть залишки жиру та бруду.

Очистить або замініть дренажні труби за межами фундаменту, якщо вони засмічені.

Очищення килимів та меблів

Просушіть килими протягом кількох днів. Килими, які просочені стічними водами, необхідно викинути.

Видаліть залишки бруду з меблів, побутової техніки.

Якщо предмети просто вологі, дайте бруду висохнути, а потім почистьте його щіткою.

З м’яких меблів слід зняти подушки та висушити їх окремо. Не знімайте оббивку. Підніміть меблі так, щоб на поверхню потрапляло більше сонця чи теплого повітря вентилятора.

У дерев’яних меблях вийміть ящики та відкрийте дверцята. Не висушуйте надто швидко обігрівачами чи вентиляторами - інакше дерево може потріскатись та деформуватись.

Боротьба зі цвіллю

Якщо ви прибираєте в приміщенні, де є цвіль, одягніть маску та одноразові рукавички.

Щоб мінімізувати розвиток цвілі, просушуйте приміщення протягом 48 годин.

Окремо ретельно просушіть текстиль, хутро, книги.

Мокра цвіль розмажеться, якщо її витирати. Дайте їй висохнути, а потім почистьте.

Спори цвілі можна знищити спеціальними хімічними засобами чи спиртом, злегка змочивши ним необхідний предмет.

Безпечне використання опалення й техніки

Якщо ви використовуєте помпи або обігрівачі, які працюють на бензині, гасі або пропані, стежте за технікою безпеки. Такі пристрої можуть виробляти велику кількість смертельного чадного газу, якщо вони не налаштовані, або в приміщенні неправильна вентиляція.

Не використовуйте затоплені прилади, електричні розетки, розподільні коробки або панелі вимикача запобіжників, поки їх не перевірить комунальна служба.

Дров’яну, газову чи електричну систему опалення має перевірити кваліфікований фахівець перед використанням.

Замініть фільтри та ізоляцію всередині печей, водонагрівачів, холодильників і морозильних камер, якщо вони зазнали впливу вологи.

Що краще викинути

Усі ізоляційні матеріали, меблі з ДСП, матраци, м’які іграшки, подушки, ковдри, які зазнали сильного впливу води.

Що можна врятувати

Каркасні меблі. Проте спочатку їх слід очистити, продезінфікувати та промити, а потім висушити за допомогою вентиляції якомога далі від прямих сонячних променів або тепла. Занадто швидке висихання може спричинити деформацію та розтріскування.

Одяг. Слід зняти сильний бруд з одягу, який можна прати. Прополощіть і виперіть його кілька разів з мийним засобом і швидко висушіть.

Остаточно повертатись у свою оселю можна лише тоді, коли:

централізоване водопостачання відновлене та визнано безпечним;

кожне приміщення оселі було ретельно очищено, продезінфіковано та висушено;

увесь забруднений посуд і кухонне приладдя було ретельно вимито та продезінфіковано за допомогою окропу або дезінфекційного розчину;

наявна належна робота каналізаційних мереж.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Через підрив росіянами ГЕС 6 червня підтопило десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях. Та найбільше постраждав лівий окупований берег Дніпра. При цьому росіяни не проводили евакуацію населення.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що через російський теракт загинула щонайменше 21 людина.

При чому зниклими безвісти внаслідок після ГЕС все ще вважаються 109 людей.

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