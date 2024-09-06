Як уберегти кузов автомобіля від корозії: кілька важливих порад

Створити автомобіль, який служитиме двадцять – двадцять п’ять років, більшість конструкторів давно вже не намагаються. Тому турбота про продовження ресурсу автомобіля лягає на його власника. І головне при цьому зберегти кузов – як найдорожчу частину машини.

Сталь – основний конструкційний матеріал автомобіля, і дуже прикро, що вона піддається ураженню корозією. Адже коли дати їй волю, вона може згризти машину за декілька років. І власникам автівок з алюмінієвим (частково чи повністю) кузовом теж не варто особливо заспокоюватись: за багатьох умов і алюмінієві сплави теж кородують. Проте, цього разу ми поговоримо про все ще масові сталеві автомобілі.

Що іржавіє в машині

Певно, ви розумієте, що весь відразу кузов не згниє. Все починається з маленьких, спочатку непомітних вогнищ рудої хвороби. Але за рік-два-три (в залежності від якості металу і заводського захисту) маленька цятка перетворюється на дірку, а ще через стільки ж уражена деталь повністю виходить з ладу. І лихо власникові, якщо ця деталь – поріг, лонжерон або інший силовий елемент, без якого кузов рано чи пізно просто "складеться".

Власне, всі пошкоджені корозією кузовні деталі можна замінити, але такий ремонт дуже дорогий і часто за ціною його можна порівняти з залишковою вартістю всього авто.

Три фронти антикору

Образно кажучи, іржа наступає на наші автівки з трьох боків: зверху – через лакофарбове покриття, знизу – від днища і колісних арок, і зсередини – з закритих об’ємів типу вищезгаданих силових елементів та дверей. Для профілактики на кожному напрямку потрібні свої методи.

Приховані порожнини – різного роду балки, лонжерони, пороги є основою кузова, але про їхній захист часто згадують в останню чергу, адже вони гниють непомітно. Щоб ці принципово важливі елементи зберігалися більш-менш довго, вони мають бути "задути" зсередини спеціальними антикорами. Автомобілі від шанованих виробників обробляються в такий спосіб просто на заводі, і цього захисту зазвичай вистачає на 10 – 12 років (в залежності від марки авто). Але навіть заводський захист треба періодично перевіряти (наприклад, за допомогою ендоскопу або після розбирання). І коли в порогах, коробах чи дверях буде помічено перші вогнища корозії, їх треба обробити почергово двома спеціальними препаратами. Спочатку – препаратом-інгібітором, який вбиває вже існуючу іржу, а потім – восковим консервантом.

Лакофарбове покриття (ЛКП) потрібно систематично оглядати, скажімо, це зручно робити під час миття. Шукайте відколи фарби, подряпини, а то й пухирчасті вогнища іржі у вигляді здуття фарби та лаку. Пошкоджене ЛФП потрібно зафарбовувати фарбою в колір кузова, використовуючи дуже тонкий пензлик або зубочистку. Але якщо на дні подряпини чи відколу вже є перша іржа, перед підфарбовуванням її доведеться видряпати гострим кінчиком ножа. Добре буде потім капнути на зачищений метал трохи перетворювача іржі та грунтовки, а тоді вже переходити до фарби.

Нижній бік кузова. Приблизно раз на рік треба контролювати стан заводської захисної мастики в колісних арках та на днищі. Найімовірніше знайти зідрані до металу покриття після зимової експлуатації, літніх поїздок на природу, штурму поганих доріг у віддалених регіонах. Перед відновлюванням пошкодження треба переконатись, що на голому металі ще не почалася корозія – тоді її треба зачистити і вкрити це місце спочатку перетворювачем іржі чи грунтовкою. Для відновлення покриття днища і арок використовуйте якісні матеріали, причому дотримуйтесь запропонованих виробником препаратів технологій: знежирення, грунтування, нанесення мастики і т.п.

Якщо коротко

Найпотужніший ворог сталевого автомобіля – корозія – починається з маленького вогнища, першої рудої цятки. Щоб знищити її, зазвичай достатньо 10 – 15 хвилин. Але якщо дати їй розвинутись, на ремонт знадобиться кілька тижнів і тисячі гривень, а частіше таки – доларів. Тож якщо у вас не нова машина, не забувайте слідкувати за кузовом, або, як варіант, готуйте гроші на кузовний ремонт чи наступний, більш свіжий автомобіль.