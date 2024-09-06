Как уберечь кузов автомобиля от коррозии: несколько важных советов

Создать автомобиль, который будет служить двадцать – двадцать пять лет, большинство конструкторов давно не пытаются. Поэтому забота о продлении ресурса автомобиля ложится на его владельца. И главное при этом сохранить кузов – как самую дорогую часть машины.

Сталь – основной конструкционный материал автомобиля, и очень досадно, что она подвергается поражению коррозией. Ведь когда дать ей свободу, она может сгрызть машину за несколько лет. И владельцам автомобилей с алюминиевым (частично или полностью) кузовом тоже не стоит особо успокаиваться: при многих условиях и алюминиевые сплавы тоже корродируют. Тем не менее, на этот раз мы поговорим о все еще массовых стальных автомобилях.

Что ржавеет в машине

Наверное, вы понимаете, что весь сразу кузов не сгниет. Все начинается с маленьких, поначалу незаметных очагов рыжей болезни. Но через год-два-три (в зависимости от качества металла и заводской защиты) маленькая точка превращается в дырку, а через столько же пораженная деталь полностью выходит из строя. И беда владельцу, если эта деталь – порог, лонжерон или другой силовой элемент, без которого кузов рано или поздно просто "сложится".

Собственно все поврежденные коррозией кузовные детали можно заменить, но такой ремонт очень дорог и часто по цене его сравним с остаточной стоимостью всего авто.

Три фронта антикора

Образно говоря, ржавчина наступает на наши автомобили с трех сторон: сверху – через лакокрасочное покрытие, снизу – от днища и колесных арок, и изнутри – из закрытых объемов типа вышеупомянутых силовых элементов и дверей. Для профилактики по каждому направлению нужны свои методы.

Скрытые полости – разного рода балки, лонжероны, пороги являются основой кузова, но об их защите часто упоминают в последнюю очередь, ведь они гниют незаметно. Чтобы эти принципиально важные элементы сохранялись более или менее долго, они должны быть "задуты" изнутри специальными антикорами. Автомобили от уважаемых производителей обрабатываются таким образом прямо на заводе, и этой защиты обычно хватает на 10 – 12 лет (в зависимости от марки авто). Но даже заводскую защиту нужно периодически проверять (например, с помощью эндоскопа или после разборки). И когда в порогах, коробах или дверях будут замечены первые очаги коррозии, их нужно обработать поочередно двумя специальными препаратами. Сначала – препаратом-ингибитором, убивающим уже существующую ржавчину, а затем – восковым консервантом.

Лакокрасочное покрытие (ЛКП) нужно систематически осматривать, скажем, это удобно делать во время мойки. Ищите скол краски, царапины, а то и пузырчатые очаги ржавчины в виде вздутия краски и лака. Поврежденное ЛФП нужно окрашивать краской в цвет кузова, используя очень тонкую кисточку или зубочистку. Но если на дне царапины или скола уже есть первая ржавчина, перед подкрашиванием ее придется выцарапать острым кончиком ножа. Хорошо потом капнуть на зачищенный металл немного преобразователя ржавчины и грунтовки, а потом уже переходить к краске.

Нижняя сторона кузова. Приблизительно раз в год нужно контролировать состояние заводской защитной мастики в колесных арках и на днище. Скорее всего найти содранные до металла покрытия после зимней эксплуатации, летних поездок на природу, штурма плохих дорог в отдаленных регионах. Перед восстановлением повреждения следует убедиться, что на голом металле еще не началась коррозия – тогда ее нужно зачистить и укрыть это место сначала преобразователем ржавчины или грунтовкой. Для восстановления покрытия днища и арок используйте качественные материалы, причем соблюдайте предложенные производителем препараты технологии: обезжиривание, грунтование, нанесение мастики и т.п.

Если коротко

Самый мощный враг стального автомобиля – коррозия – начинается с маленького очага, первого рыжего пятнышка. Чтобы уничтожить ее обычно достаточно 10 – 15 минут. Но если дать ей развиться, на ремонт понадобится несколько недель и тысячи гривен, а чаще долларов. Итак, если у вас не новая машина, не забывайте следить за кузовом, или, как вариант, готовьте деньги на кузовной ремонт или следующий, более свежий автомобиль.