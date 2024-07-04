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Рихтовка автомобіля: що про неї необхідно знати

Четвер 04 липня 2024 08:15
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Рихтовка автомобіля: що про неї необхідно знати Фото: що треба знати про рихтовку авто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На жаль, рано чи пізно майже кожен водій стикається з питанням кузовного ремонту. Насправді, це чимала проблема, і не тільки через значну вартість цього виду робіт.

Про те, чому рихтування автомобіля стало важкодоступною послугою, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані публікації видання Autobild.

За великим рахунком, справжніх профі, які предметно займаються рихтуванням, в наш час зовсім небагато. В більшості випадків цим словом називають загалом цілий комплекс ремонтних робіт по кузову автомобіля – хоча часто найкращим чином міг би допомогти саме рихтувальник.

Що таке рихтування

Рихтування – це повернення металевій деталі її колишньої форми після того, як вона зазнала примусової деформації. Якщо говорити про автомобільний кузов, то така робота важлива з точки зору збереження рідної деталі на автомобілі. Адже видалення, наприклад, пом’ятого в ДТП лонжерона чи іншого силового елементу кузова і заміна його новим буде коштувати набагато дорожче.

Але що стосується, зовнішніх, навісних елементів кузова, то доцільність їхнього рихтування часто буває сумнівним: часто дешевше замінити, наприклад, зім’яте крило цілим – новим чи вживаним.

Рихтовка автомобіля: що про неї необхідно знати

Що можна зробити рихтуванням

Між тим, рихтувальники найвищого класу можуть відновити пошкоджену металеву деталь так, що вона потребуватиме мінімум шпатлівки перед фарбуванням – шар до 0,2 – 0,4 мм. Такий вищий пілотаж рихтовки буває потрібен на зовнішній деталі, замінювати яку дуже складно – наприклад, йдеться про пом’ятий поріг або задню боковину кузова.

Слід обумовити, що рихтуванню добре піддаються в першу чергу сталеві деталі, деталі з алюмінієвих сплавів не завжди піддаються навіть найкращим майстрам – надто багато особливостей має алюміній. При тому що автомобілів з кузовними деталями зі сплавів на базі цього металу в наш час доволі багато, це не тільки спорткари, а й масові кросовери деяких популярних марок.

Важлива частина роботи рихтувальника - відновлювання геометрії силового каркасу кузова. Це фактично операція з порятунку кузова, адже багато які з сучасних автомобілів навіть після не дуже серйозного ДТП можуть втратити геометрію силового каркасу. Це значить, що точки кріплення важливих вузлів зміщуються, і це потрібно виправити, інакше машина буде їхати «під кутом» або двигун, колеса чи трансмісія торкатимуться кузова. Рихтувальник в такому випадку певні фрагменти кузова замінює, а певні – “витягує”, застосовуючи спеціальне обладнання.

Що потрібно для рихтовки кузова

Під час ремонту пошкодженого в аварії чи корозією кузова рихтувальник використовує специфічний інструмент. Як мінімум, у майстра з кузовних робіт має бути:

  • Комплект молотків різної ваги і форми та з різного матеріалу: металу, гуми, пластику, деревини;
  • Оправки та ковальні різних розмірів, в тому числі – фігурні і компактні, з ручками і “продовжувачами” для утримання із внутрішнього боку деталі при вистукуванні молотком;
  • Різьбові упори та гідравлічні розтягувачі, домкрати, ланцюги із гаками для розтискування або стягування деформованого кузову;
  • Зварювальний апарат.

Більшість рихтувальників мають у своєму арсеналі так званий спотер – апарат для точкового рихтування поверхні. Це дуже корисний інструмент, який полегшує роботу (точніше, економить високооплачуваний робочий час рихтувальника) при доведенні лицьової поверхні "до ідеалу".

Рихтовка автомобіля: що про неї необхідно знати

Коротко

Якщо не дай Боже з вашим авто сталася якась пригода і йому потрібен ремонт кузова, спробуйте потрапити до висококваліфікованого рихтувальника якщо не на ремонт, то хоча б на консультацію. Навіть якщо з якоїсь причини він не візьметься за вашу машину, для вас буде цінним отримати його думку і рекомендації щодо шляхів відновлення автомобіля.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як ЛАЗи завойовували перші призи в Європі.

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