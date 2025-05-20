Як ціни на овочі зміняться у 2025 році: прогноз на літній сезон

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Які овочі подешевшають влітку?

Які фактори впливатимуть на ціни?

Яка ситуація з цінами на овочі наприкінці весни?

Що відбувається з цінами та прогноз на літо

У літній сезон 2025 ціни на овочі в Україні очікувано знизяться порівняно з весняними.

Збільшення обсягів виробництва овочів із відкритого ґрунту буде визначальним фактором, який впливатиме на вартість.

Як свідчать дані аналітичного звіту Українського клубу аграрного бізнесу, огірки та помідори вже дешевшають завдяки зростанню пропозиції з теплиць та стабільним імпортним поставкам.

Аналітики прогнозують зниження цін на огірки в найближчі тижні, тоді як вартість помідорів поки що залишатиметься на поточному рівні.

Подальша цінова ситуація залежатиме від погодних умов, які можуть вплинути на врожайність.

Також падають ціни на ранню білокачанну капусту. Портал EastFruit повідомляє, що вже минулого тижня вартість молодої капусти знизилася в середньому на 37% через збільшення пропозиції нового врожаю та невисокий попит.

Фото: вартість овочів знижуватиметься влітку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Водночас деякі овочі зростають у ціні. Ріпчаста цибуля вже зараз дорожчає – середня роздрібна ціна зросла майже вдвічі за місяць. Так, за даними порталу Мінфін, ціна на цибулю на початку квітня становила 21,25 грн/кг, а у травні зросла до 32 грн/кг.

Аналітики УКАБ прогнозують, що ця тенденція може зберігатися до липня, коли буде новий врожай, а зміна вартості залежатиме від імпортних поставок.

Зростання цін також спостерігається на капусту через скорочення запасів старої продукції в умовах сезонного зниження пропозиції. Аналогічна ситуація і з морквою.

Щодо картоплі, то стара картопля вже почала дешевшати під тиском збільшення пропозиції молодої.

Вартість молодої картоплі наразі залишається високою (80-130 грн/кг), але очікується її зниження з середини червня зі збільшенням вітчизняної пропозиції.

Як розповів у коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, зниження вартості овочів очікується найближчим часом. При цьому експерт зазначає, що ціни в цьому році будуть відрізнятися від минулорічних.

Що впливає на вартість овочів

Ціни на овочі формуються під впливом цілої низки факторів. Одним із головних є сезонність. Збільшення пропозиції овочів у період їхнього масового дозрівання природно призводить до зниження цін. В Україні цей період припадає на літо.

Ще одним важливим фактором є обсяг виробництва. Гарні погодні умови сприяють високим урожаям, що збільшує пропозицію та знижує ціни. І навпаки, несприятлива погода може призвести до скорочення врожаю та зростання вартості овочів.

Імпортні поставки також мають значення. Стабільний імпорт може стримувати зростання цін на окремі позиції, особливо в міжсезоння або за недостатнього внутрішнього виробництва.

Крім того, збільшення попиту споживачів на певні овочі може призвести до зростання їхньої вартості, особливо якщо пропозиція обмежена.

У Нацбанку України спрогнозували, що влітку 2025 зростання цін почне сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг.

"Очікуване збільшення врожаїв сприятиме зниженню продовольчої інфляції з ІІІ кварталу 2025 року та її стабілізації на порівняно низькому рівні надалі", – зазначив очільник НБУ Андрій Пишний. Тож ця тенденція може позитивно вплинути й на ціни на овочі в другій половині літа.

Ціни на овочі: травень 2025 vs травень 2024

Наразі на полицях магазинів та ринках представлені овочі з теплиць та імпортна продукція. Їх вартість потроху знижується, але як порівняти з травнем минулого року, ціни вищі щонайменше на 20%.

Як повідомляє EastFruit, минулого тижня в Україні почала знижуватися ціна на тепличні помідори – в середньому на 20%. Це пояснюють зростанням пропозиції тепличних овочів у всіх регіонах країни та малоактивним попитом. Водночас поставки з зовнішнього ринку залишаються стабільними, що також тисне на ціни.

Попри поточне зниження, ціни на тепличні помідори все ще на 23% вищі, ніж у середині травня минулого року. Середня ціна на помідори по супермаркетах становить 95,86 грн/кг.

Вартість помідорів у "Сільпо" (скриншот silpo.ua)

Також спостерігається зниження цін на ранню білокачанну капусту. Основна причина – сезонне збільшення пропозиції нового врожаю, адже більшість українських господарств уже приступили до масових відвантажень ранньої капусти.

Однак ціна на капусту нового врожаю у 2,8 раза вища, ніж в аналогічний період минулого року, що експерти пояснюють холодною весною. Середня вартість 58,65 грн/кг.

Ціни на капусту по супермаркетах (скриншот google.com)

Огірки короткоплідні значно подешевшали за місяць (зі 125 грн/кг у квітні до 81,78 грн/кг на початку травня 2025), проте вартість вища за минулорічну майже на 10 грн (72,84 грн/кг у травні 2025).

Вартість огірків (скриншот google.com)

При цьому продовжує дорожчати торішній буряк – за тиждень ціни зросли в середньому на 10%. Наразі ціни на буряк на 36% вищі за торішні, і очікується подальше зростання. За даними Мінфін, вартість овоча на 19 травня становила 45,20 грн/кг.

При підготовці використовувалися: коментар аналітика УКАБ Максима Гопки для РБК-Україна, аналітичний звіт УКАБ, публікації пресслужби НБУ, порталу EastFruit, дані Мінфін та мереж супермаркетів.