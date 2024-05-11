Как Цыганков и Довбик ассистами победу "Жироны" не обеспечили: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Испания, Ла Лига, 35-й тур

"Алавес" – "Жирона" – 2:2

Голы: Гуриди, 12, 90+9 – Э. Гарсия, 4, Эррера, 44

"Красно-белые" повели в счете в дебюте встречи. Помог команде Мичела стандарт. Цыганков подал угловой с правого фланга, а Эрик Гарсия с угла вратарской головой отправил мяч по интересной траектории в дальний угол.

Впрочем, хозяева быстро отыгрались – Гуриди в касание пробил в противоход голкиперу после прострела Симеоне. Но перед перерывом "Жирона" во второй раз вышла вперед. Каталонцам удалась изысканная комбинация, в которой Цыганков отдал в штрафную на Довбика, а тот пятой сбросил под удар Эррере – хавбек пробил прямо в девятку.

Одержать победу "Жироне", однако, было не суждено. На девятой добавленной арбитром минуте Гуриди оформил дубль, отправив мяч головой в сетку в суматохе под воротами "красно-белых". Вырвать 3 очка ни одной из команд не удалось.

"Жирона" набрала 75 очков и, по крайней мере, до поединка "Барселоны" остается на второй строчке в чемпионате Испании. Тем временем "Алавес" – на 11-й строчке (42 пункта). Довбик остается лидером списка бомбардиров (20 голов), опережая Беллингема из мадридского "Реала" (18).