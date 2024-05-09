"Реал" із дублем резервіста яскраво переграв "Баварію" і вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу, матчі-відповіді

"Реал" – "Баварія" – 2:1 (перший матч – 2:2)

Голи: Хоселу, 88, 90+1 – Девіс, 68

Зі стартових хвилин команди не відсиджувалися в обороні. Не бракувало й гостроти. Ось мюнхенець Гнабрі небезпечно прострілив на дальню стійку, але партнер не встиг замкнути. У відповідь Вінісіус пробив із меж штрафного, Нойєр перевів м'яч у стійку, а потім ще й парирував добивання Родріго.

На 29-й хвилині нагадав про себе Кейн. Англійський нападник пробив із розвороту з лінії штрафного, але Лунін встиг зреагувати на постріл бомбардира. Перед перервою новий сейв до активу записав Нойєр, витягнувши з дальнього кута чи то навіс, чи то удар Вінісіуса.

З початком другої половини "Реал" додав в активності. Головними дійовими особами впродовж кількох атак були молоді бразильці. Спершу Родріго в дотик відправив м'яч повз стійку після передачі Вінісіуса. Згодом Нойєр зреагував на постріл першого зі штрафного, а витягнув із-під поперечини удар другого після сольного проходу.

"Баварія", однак, витримала натиск мадридців. А потім і сама перейшла до активних дій. Спершу Мусіала в межах штрафного підлаштував м'яч під ліву ногу та пробив під поперечину – Лунін перевів на кутовий. А в наступній атаці Девіс отримав ліворуч передачу Кейна з глибини, змістився в центр і розкішно поклав у дальній кут.

Забитий м'яч змусив "Реал" заграти ще активніше. "Вершкові" навіть швидко відправили сферу в сітку воріт мюнхенців після розіграшу кутового, але гол скасували через відвертий фол проти Кімміха. У відповідь Кейн відправив м'яч повз стійку.

А потім справжнім джокером "Реала" став Хоселу. Досвідчений форвард з'явився на полі на 81-й хвилині та за десять наступних повністю перевернув гру. Спершу він вчасно опинився на добиванні, коли Нойєр не зафіксував м'яч після удару Вінісіуса з кута штрафного. А потім в атаці другим темпом замкнув простріл Рюдігера вздовж воріт – 2:1!

Королівський клуб переможний рахунок майстерно втримав. "Реал" вийшов у 18-й фінал Кубка чемпіонів в історії. Мадридці 1 червня на лондонському "Вемблі" спробують здобути 15-й трофей у протистоянні з дортмундською "Боруссією".