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Як Циганков голом не допоміг "Жироні" поразки уникнути: відео

Фото: Каталонці перед стартовим свистком (twitter.com/GironaFC)
Автор: Антон Федорців

"Жирона" українців Віктора Циганкова і Артема Довбика зазнала поразки від "Атлетіка" з Більбао в 25-му турі чемпіонату Іспанії та втратила нагоду скоротити відставання від мадридського "Реала" нагорі турнірної таблиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 25-й тур

"Атлетік" – "Жирона" – 3:2

Голи: Беренгер, 2, 56, І. Вільямс, 60 – Циганков, 49, Е. Гарсія, 75

 

 

 

"Леви" шокували каталонців швидким голом – Беренгер прийняв м'яч у півколі штрафного, прибрав оборонця і з лінії майданчика класно поклав у кут. "Червоно-білі" відігралися по перерві, коли Циганков у дотик замкнув простріл Мартіна. Та "Атлетік" швидко відповів.

Баски оформили два м'ячі впродовж п'яти хвилин. Спершу той же Беренгер із меж карної зони пробив голкіпера. А згодом Іньякі Вільямс уник опіки двох оборонців і пострілом від стійки збільшив перевагу господарів.

На 75-й хвилині "Жирона" скоротила відставання. Це Ерік Гарсія головою замкнув навіс однофамільця Алейша зі стандарту з правого флангу. Та на більше гості не замахнулися, тож зазнали другої поразки поспіль у чемпіонаті. Тепер відрив "Реала" на чолі Ла Ліги зріс до шести очок, а "Барселона" відстала лише на два.

Циганков провів на полі 89 хвилин і був замінений Стуані. Натомість Довбик відіграв увесь поєдинок. Статистика першого з українців у чемпіонаті – 20 матчів, 5 м'ячів, 3 результативні передачі, а другого – 23 поєдинки, 14 голів, 5 асистів.

До слова, раніше "Реал" несподівано втратив очки з "Райо Вальєкано" в Ла Лізі.

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Чемпіонат ІспаніїАртем Довбик