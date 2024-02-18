Лунін не врятував "Реал" від сенсаційної втрати очок у чемпіонаті Іспанії: відео

Мадридський "Реал" із голкіпером збірної України Андрієм Луніним у воротах не зміг здолати "Райо Вальєкано" в 25-му турі іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Іспанія, Ла Ліга, 25-й тур

"Райо Вальєкано" – "Реал" – 1:1

Голи: Де Томас, 27 (пенальті) – Хоселу, 3

Вилучення: Карвахаль, 90+5 (Р, друга жовта картка)

"Вершкові" зуміли оформити швидкий м'яч. Після невдалої спроби створити небезпеку від господарів команда Карло Анчелотті швидко розігнала контратаку. Вальверде з правого флангу прострілив у штрафний майданчик, а Хоселу в дотик відправив м'яч у сітку.

"Райо Вальєкано" відігрався в середині тайму. Допоміг середняку Камавінга, який зіграв рукою у власній карній зоні – пенальті. До позначки підійшов Де Томас і впевненим пострілом під поперечину не залишив шансів Луніну.

Надалі на полі тривала рівна боротьба з невеликою територіальною перевагою "Реала". Фактично за всіма ключовими показниками команди виявилися рівними – кількість ударів загалом (8:11) і в площину (3:4), сейви воротарів (3:2) та очікуваними голами (xG 1,23:0,99). Зрештою, матч завершився внічию, тож підопічні Анчелотті (62 очки) надали шанс підтягнутися "Жироні" (56) та "Барселоні" (54).

Лунін провів шостий матч поспіль за "Реал" від дзвінка до дзвінка. Він парирував два удари господарів і віддав 32 передачі з точністю 78%. Загалом українець виконав 39 дотиків до м'яча.