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Как Цыганков голом не помог "Жироне" поражения избежать: видео

Фото: Каталонцы перед стартовым свистком (twitter.com/GironaFC)
Автор: Антон Федорцив

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика потерпела поражение от "Атлетика" из Бильбао в 25-м туре чемпионата Испании и упустила возможность сократить отставание от мадридского "Реала" наверху турнирной таблицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 25-й тур

"Атлетик" – "Жирона" – 3:2

Голы: Беренгер, 2, 56, И. Уильямс, 60 – Цыганков, 49, Э. Гарсия, 75

 

 

 

"Львы" шокировали каталонцев быстрым голом – Беренгер принял мяч в полукруге штрафной, убрал защитника и с линии площадки классно eложил в угол. "Красно-белые" отыгрались после перерыва, когда Цыганков в касание замкнул прострел Мартина. Но "Атлетик" быстро ответил.

Баски оформили два мяча в течение пяти минут. Сначала тот же Беренгер из пределов штрафной пробил голкипера. А впоследствии Иньяки Уильямс избежал опеки двух защитников и выстрелом от штанги увеличил преимущество хозяев.

На 75-й минуте "Жирона" сократила отставание. Это Эрик Гарсия головой замкнул навес однофамильца Алейша со стандарта с правого фланга. Но на большее гости не замахнулись, поэтому потерпели второе поражение подряд в чемпионате. Теперь отрыв "Реала" во главе Ла Лиги вырос до шести очков, а "Барселона" отстала всего на два.

Цыганков провел на поле 89 минут и был заменен Стуани. Вместо этого Довбик отыграл весь поединок. Статистика первого из украинцев в чемпионате – 20 матчей, 5 мячей, 3 результативных передачи, а второго – 23 поединка, 14 голов, 5 ассистов.

К слову, ранее "Реал" неожиданно потерял очки с "Райо Вальекано" в Ла Лиге.

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