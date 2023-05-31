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Як у травні змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз: вартість на АЗС в Україні

Фото: ціни на пальне впали на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 31 травня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, не змінилися. Автогаз подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 45,06 гривні за літр (0,00 гривні), на дизельне пальне 43,65 гривні за літр (0,00 гривні), на автогаз 21,91 гривні за літр (+0,02 гривні).

Водночас, за травень бензин подешевшав на 3,2%, дизель - на 4,9%. Автогаз подорожчав на 0,8%.

Прогноз цін

За прогнозом НБУ, з 1 липня паливо в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень.

Надалі ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту, а починаючи з 2024 року паливна компонента сприятиме гальмуванню загальної інфляції як безпосередньо, так і через вторинні ефекти.

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Нагадаємо, восени 2022 року було частково повернуто акцизи на бензин, дизельне пальне та автогаз, скасовано навесні 2022 року. Закон передбачає дію ставки ПДВ на рівні 7% до 1 липня 2023 року, після чого вона зросте до 20%.

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Ціни на бензин