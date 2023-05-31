Как в мае изменились цены на бензин, дизель и автогаз: стоимость на АЗС в Украине

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 31 мая 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 45,06 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо 43,65 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз 21,91 гривен за литр (+0,02 гривен).
В то же время за май бензин подешевел на 3,2%, дизель - на 4,9%. Автогаз подорожал на 0,8%.
По прогнозу НБУ, с 1 июля топливо в Украине будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень.
В дальнейшем цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть, а начиная с 2024 года топливная компонента будет способствовать торможению общей инфляции, как напрямую, так и через вторичные эффекты.
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Напомним, осенью 2022 года были частично возвращены акцизы на бензин, дизельное топливо и автогаз, отменены весной 2022 года. Закон предусматривает действие ставки НДС на уровне 7% к 1 июля 2023 года, после чего она вырастет до 20%.