RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как в мае изменились цены на бензин, дизель и автогаз: стоимость на АЗС в Украине

Фото: цены на топливо упали на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 31 мая 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 45,06 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо 43,65 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз 21,91 гривен за литр (+0,02 гривен).

В то же время за май бензин подешевел на 3,2%, дизель - на 4,9%. Автогаз подорожал на 0,8%.

Прогноз цен

По прогнозу НБУ, с 1 июля топливо в Украине будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень.

В дальнейшем цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть, а начиная с 2024 года топливная компонента будет способствовать торможению общей инфляции, как напрямую, так и через вторичные эффекты.

.

Напомним, осенью 2022 года были частично возвращены акцизы на бензин, дизельное топливо и автогаз, отменены весной 2022 года. Закон предусматривает действие ставки НДС на уровне 7% к 1 июля 2023 года, после чего она вырастет до 20%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на бензин