Как в мае изменились цены на бензин, дизель и автогаз: стоимость на АЗС в Украине

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 45,06 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо 43,65 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз 21,91 гривен за литр (+0,02 гривен).

В то же время за май бензин подешевел на 3,2%, дизель - на 4,9%. Автогаз подорожал на 0,8%.

Прогноз цен

По прогнозу НБУ, с 1 июля топливо в Украине будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень.

В дальнейшем цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть, а начиная с 2024 года топливная компонента будет способствовать торможению общей инфляции, как напрямую, так и через вторичные эффекты.

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