Чи Трамп змінить думку про РФ, якщо Кремль порушить угоду про перемир'я: пояснення політолога

До 20 квітня може бути досягнуто часткового перемир'я між Україною та Росією. Це може мати значний вплив на політичну ситуацію в США.

"Я думаю, що до 20 квітня станеться, наприклад, перемир'я на морі. З певною ймовірністю може статися перемир'я, наприклад, у повітрі. Навряд чи буде перемир'я на землі, але Трампу буде достатньо хоча б цих двох речей, щоб сказати, що ми на вірному шляху", - заявив він.

Він наголосив, що президенту США Дональду Трампу важливо отримати хоча б кілька символічних перемог, аби представити їх як власні досягнення. Однак при цьому Трамп може заявляти про те, що перемовини "вийшли складнішими", тому що "клятий Байден, залишив мені дуже поганий спадок, і мені прийшлося розгрібати його".

"Але Трампу треба буде, ну, пару якихось отаких, ви знаєте, типу перемог, і він це подасть за велику перемогу", - зазначив політолог.

Втім, за його словами, існує ймовірність, що жодного перемир'я не буде. У такому випадку Трамп, на думку експерта, змушений буде змінити своє ставлення до Росії.

"До цього часу до Трампа повинна буде дійти одна дуже проста істина - країною, яка його водить за ніс, країною, яка його кидає і прокидує, є Російська Федерація. І він тоді повинен буде міняти своє ставлення власне до Російської Федерації", – сказав Рейтерович.

Політолог наголосив, що Україна офіційно погодилася на можливе перемир'я, що є її дипломатичною перевагою.

"Ми зараз маємо одну беззаперечну перевагу, тому що ми офіційно про це сказали, і це було підтримано Зеленським. Зеленський заявив, що на прохання та пропозицію Сполучених Штатів Америки ми погоджуємося, ми готові на це піти. Зрозуміло, що ми вимагаємо гарантій, верифікації та інших умов, але ми таку поступку Трампу зробили", – пояснив він.

За словами експерта, тепер відповідальність за подальший розвиток подій лежить на Росії.

"М'яч на полі, власне, Росії, тому Росія повинна обирати, чи зробить вона такий подарунок Трампу, чи не зробить", – підсумував Рейтерович.

Переговорний процес щодо завершення війни

Сполучені Штати Америки запропонували Україні та Росії ввести 30-денне припинення вогню. Дана пропозиція була підтримана Україною, однак Кремль довгий час не давав прямої згоди, та висував низку додаткових умов.

Цими днями у Саудівській Аравії пройшов новий раунд перемовин між Україною та США, а потім між США та Росією. Після чого стало відомо, що відбулись додаткові переговори з українською стороною.

За результатами перемовин в адміністрації президента США Дональда Трампа сподіваються укласти угоду про перемир'я до 20 квітня. Але у Штатах не виключають зміщення цих термінів.