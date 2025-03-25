Изменит ли Трамп мнение о РФ, если Кремль нарушит соглашение о перемирии: объяснение политолога

До 20 апреля может быть достигнуто частичное перемирие между Украиной и Россией. Это может оказать значительное влияние на политическую ситуацию в США.

"Я думаю, что до 20 апреля произойдет, например, перемирие на море. С определенной вероятностью может произойти перемирие, например, в воздухе. Вряд ли будет перемирие на земле, но Трампу будет достаточно хотя бы этих двух вещей, чтобы сказать, что мы на верном пути", - заявил он.

Он отметил, что президенту США Дональду Трампу важно получить хотя бы несколько символических побед, чтобы представить их как собственные достижения. Однако при этом Трамп может заявлять о том, что переговоры "вышли сложнее", потому что "проклятый Байден, оставил мне очень плохое наследство, и мне пришлось разгребать его".

"Но Трампу надо будет, ну, пару каких-то этаких, вы знаете, типа побед, и он это подаст за большую победу", - отметил политолог.

Впрочем, по его словам, существует вероятность, что никакого перемирия не будет. В таком случае Трамп, по мнению эксперта, вынужден будет изменить свое отношение к России.

"К этому времени до Трампа должна будет дойти одна очень простая истина - страной, которая его водит за нос, страной, которая его бросает и просыпает, является Российская Федерация. И он тогда должен будет менять свое отношение собственно к Российской Федерации", - сказал Рейтерович.

Политолог подчеркнул, что Украина официально согласилась на возможное перемирие, что является ее дипломатическим преимуществом.

"Мы сейчас имеем одно неоспоримое преимущество, потому что мы официально об этом сказали, и это было поддержано Зеленским. Зеленский заявил, что по просьбе и предложению Соединенных Штатов Америки мы соглашаемся, мы готовы на это пойти. Понятно, что мы требуем гарантий, верификации и других условий, но мы такую уступку Трампу сделали", - пояснил он.

По словам эксперта, теперь ответственность за дальнейшее развитие событий лежит на России.

"Мяч на поле, собственно, России, поэтому Россия должна выбирать, сделает ли она такой подарок Трампу или не сделает", - подытожил Рейтерович.

Переговорный процесс по завершению войны

Соединенные Штаты Америки предложили Украине и России ввести 30-дневное прекращение огня. Данное предложение было поддержано Украиной, однако Кремль долгое время не давал прямого согласия, и выдвигал ряд дополнительных условий.

На днях в Саудовской Аравии прошел новый раунд переговоров между Украиной и США, а затем между США и Россией. После чего стало известно, что состоялись дополнительные переговоры с украинской стороной.

По результатам переговоров в администрации президента США Дональда Трампа надеются заключить соглашение о перемирии до 20 апреля. Но в Штатах не исключают смещения этих сроков.