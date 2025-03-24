Як Трамп намагається завершити війну в Україні: ключові моменти за 63 дні

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Від передвиборчих обіцянок до перших переговорів із РФ

5 листопада - перемога з обіцянкою завершити війну за добу

У США відбулися президентські вибори, за результатами яких Дональд Трамп повернувся на посаду глави Білого дому.

Під час передвиборчої кампанії він неодноразово казав, що зможе закінчити війну в Україні за 24 години після обрання президентом США. Зокрема, подібні заяви лунали під час теледебатів із кандидаткою від демократів Камалою Гарріс та в інших публічних виступах.

Трамп стверджував, що має добрі відносини як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з очільником Росії Володимиром Путіним, і зможе покласти край конфлікту телефонним дзвінком.

20 січня 2025 - заяви на інавгурації

Дональд Трамп у своїй промові під час інавгурації 20 січня заявив, що прагне "завершити всі війни у світі", проте прямо не згадував Україну.

Того ж дня відповідаючи на питання журналістів щодо обіцянки закінчити війну за 24 години, очільник Білого дому пожартував, що, мовляв, у нього є ще пів дня. Тоді ж він заявив, що хоче провести переговори з лідером РФ Володимиром Путіним.

Варто зазначити, що згодом Трамп пояснив, що був "дещо саркастичним", коли дав обіцянку завершити війну в Україні за добу. "Ну, я був дещо саркастичним, коли говорив це. Насправді я мав на увазі, що хотів би її завершити, і я думаю, що в мене це вийде", - зазначив Трамп.

12 лютого - розмова Трампа та Путіна

Відбулася перша телефонна розмова лідерів США та РФ після вступу Дональда Трампа на посаду. Дзвінок тривав 1,5 години, серед тем були війна в Україні, Близький Схід, розвиток двосторонніх відносин.

За словами Трампа, він і Путін погодилися, що хочуть "зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні" Росії проти України. Глава Штатів також анонсував, що незабаром почнуться переговори представників обох країни щодо "мирного врегулювання в Україні".

Зі свого боку у РФ повідомили, що глава держави Володимир Путін у розмові з Дональдом Трампом висловив думку про необхідність "усунення першопричин конфлікту".

Після дзвінка Володимиру Путіну Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському, щоб розповісти деталі розмови з лідером Кремля.

18 лютого - зустріч делегацій США та РФ

Американська та російська делегації провели переговори в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

У Білому домі назвали цю зустріч "дуже позитивною". Державний секретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів висловив переконання у "готовності Росії почати серйозний процес, щоб визначити, як можна покласти край війні".

США та РФ домовилися призначити високопоставлені команди для початку роботи над "якнайшвидшим припиненням конфлікту в Україні". Також говорили про двосторонні відносини та відновлення роботи дипломатичних представництв у Москві та Вашингтоні.

Зустрічі з європейськими лідерами

24 лютого - зустріч Трампа та Макрона щодо України

У треті роковини повномасштабного вторгення РФ в Україну президент Франції Емманюель Макрон здійснив візит до Вашингтону для зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом, щоб обговорити плани США щодо завершення війни в Україні.

На переговорах французський лідер порушив питання потенційного розміщення миротворчого контингенту в Україні в разі припинення вогню. Макрон наголосив, що складовою миру в Україні мають бути обовʼязкові гарантії безпеки, і європейські держави у цьому питанні "мають взяти на себе відповідальність".

Зі свого боку Дональд Трамп заявив, що готовий завершити війну в Україні "за лічені тижні". Також він висловив упевненість, що Росія хоче брати участь у переговорах про "припинення вогню".

27 лютого - Трамп зустрівся зі Стармером

Через три дні після візиту президента Франції до Вашингтону прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Під час зустрічі з президентом США він порушив питання гарантій безпеки для України.

Стармер повідомив Трампу, що Велика Британія буде готова відправити своїх військових та авіацію в Україну для миротворчої місії. Він також розповів про готовність 18 країн долучитися до процесу мирних переговорів та можливої миротворчої місії в Україні.

На тій зустрічі президент США зазначив, що процес врегулювання між Україною та РФ "просувається".

Суперечка з Зеленським в Овальному кабінеті

28 лютого - візит Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прибув до США для переговорів з Дональдом Трампом.

У рамках цього візиту планувалося укласти угоду щодо рідкісноземельних мінералів, проте під час спілкування президентів в Овальному кабінеті сталася суперечка і документ не було підписано.

В ході емоційної дискусії Зеленський наполягав на необхідності надання Україні гарантій безпеки. Зі свого боку Трамп говорив про нібито "недостатню вдячність" США.

У підсумку президент України достроково залишив Білий дім, а лідер Штатів заявив, що Володимир Зеленський "зневажив" США, і що він "не готовий до миру".

4 березня - призупинення військової допомоги

Невдовзі після інциденту в Овальному кабінеті Сполучені Штати призупинили надання безпекової допомоги Україні. Зокрема, було поставлено на паузу постачання всіх видів озброєнь, зупинилася військова допомога, яка перебувала в дорозі до місця призначення та у транзитних хабах у Польщі.

Також Штати призупинили обмін розвідувальними даними з Україною.

"Човникова дипломатія"

У березні почалася активна переговорна фаза між представниками США, Росії та Україні, яку в Білому домі назвали "човниковою дипломатією". До того ж американський лідер вдруге зідзвонився з очільником Кремля та відновив спілкування з президентом України після суперечки в Овальному кабінеті.

11 березня - переговори США та України

У саудівській Джидді відбулася зустріч між українською та американської делегаціями.

У результаті переговорів Україна погодилася на ідею США щодо повного 30-денного перемир'я за умови відповідної згоди РФ. Штати відновили військову допомогу та обмін розвідданими. Також сторони обговорили питання обміну полоненими, звільнення цивільних осіб та повернення українських дітей, яких незаконно депортували до Росії.

Крім того, торкнулися питання залучення європейських партнерів до переговорів щодо мирного врегулювання.

13 березня - візит представника Трампа до Москви

Спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Москви та зустрівся з главою Росії Володимиром Путіним.

Метою візиту було обговорення питання припинення вогню в Україні. Під час зустрічі Путін повідомив, що Росія згодна з ідеєю тимчасового перемир'я, але з "нюансами, які потрібно обговорити".

Лідер Кремля говорив про необхідність припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час тимчасового перемир'я, а також задався питанням, хто буде контролювати режим тиші.

18 березня - Трамп знов поговорив із Путіним

Президент США знову зідзвонився з главою РФ.

В ході розмови Володимир Путін висловив готовність припинити удари по енергетичній інфраструктурі на 30 днів, тоді як Штати раніше виступили з пропозицією повного перемир'я.

Кремль також анонсував обмін полоненими. При цьому Путін вдруге наголосив на необхідності припинення військової допомоги Україні, мобілізації та переозброєння ЗСУ як умови для "досягнення миру".

19 березня - розмова Трампа з Зеленським

Президент США вперше поговорив з українським лідером після напруженої дискусії в Овальному кабінеті. Дональд Трамп розповів Володимиру Зеленському про розмову з главою РФ Путіним, яка відбулася напередодні.

Зеленський підтвердив, що Україна підтримує ініціативу про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, але це має бути взаємно з боку Росії. Також президенти обговорили кроки для досягнення режиму тиші на фронті та в морі.

За підсумками дзвінка, Трамп висловив переконання, що сторони рухаються в правильному напрямку і що переговори просуваються успішно.

23-24 березня - зустрічі США з Україною та РФ

В Саудівській Аравії організували черговий етап переговорів США з Україною та РФ. Представники Штатів протягом двох днів окремо зустрічаються з українською та російською делегаціями для обговорення часткового припинення вогню. Країни представляють технічні команди.

23 березня в Ер-Ріяді відбулася зустріч представників Штатів та України на технічному рівні присвячена деталям імплементації ідеї щодо припинення ударів по інфраструктурним об'єктам.

Також обговорювалась безпека судноплавства і припинення атак на українські порти. Крім того, під час зустрічі йшлося про обмін полоненими.

В понеділок, 24 березня відбулася закрита зустріч команд РФ та США. У Кремлі заявили, що серед ключових питань - відновлення безпеки судноплавства у Чорному морі.

Зазначимо, що після переговорів російської та американської делегацій має відбутися ще одна зустріч представників США та України.

Більше про перебіг переговорів у Саудівській Аравії йдеться в окремому матеріалі РБК-Україна.