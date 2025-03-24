Как Трамп пытается завершить войну в Украине: ключевые моменты спустя 63 дня

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5 ноября - победа с обещанием завершить войну за сутки

В США состоялись президентские выборы, по результатам которых Дональд Трамп вернулся на должность главы Белого дома.

Во время своей предвыборной кампании он неоднократно говорил, что сможет закончить войну в Украине за 24 часа после избрания президентом США. В частности, подобные заявления звучали во время теледебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис и в других публичных выступлениях.

Трамп утверждал, что имеет хорошие отношения как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с главой России Владимиром Путиным, и сможет положить конец конфликту телефонным звонком.

20 января 2025 - заявления на инаугурации

Дональд Трамп в своей речи во время инаугурации 20 января заявил, что стремится "завершить все войны в мире", однако прямо не упоминал об Украине.

В тот же день отвечая на вопросы журналистов по поводу обещания закончить войну за 24 часа, глава Белого дома пошутил, что, мол, у него есть еще пол дня. Тогда же он заявил, что хочет провести переговоры с лидером Владимиром Путиным.

Следует отметить, что впоследствии Трамп объяснил, что был "несколько саркастическим", когда дал обещание завершить войну в Украине за сутки. "Ну, я был несколько саркастичен, когда говорил это. На самом деле я имел в виду, что хотел бы ее завершить, и я думаю, что у меня это получится", - отметил Трамп.

12 февраля - разговор Трампа и Путина

Состоялся первый телефонный разговор лидеров США и РФ после вступления Дональда Трампа в должность. Звонок длился 1,5 часа, среди тем были война в Украине, Ближний Восток, развитие двусторонних отношений.

По словам Трампа, он и Путин согласились, что хотят "остановить миллионы смертей, происходящих в войне" России против Украины. Глава Штатов также анонсировал, что в скором времени начнутся переговоры представителей обеих стран по "мирному урегулированию в Украине".

Со своей стороны в РФ сообщили, что глава государства Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом высказал мнение о необходимости "устранения первопричин конфликта".

После звонка Владимиру Путину Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы рассказать детали разговора с лидером Кремля.

18 февраля - встреча делегаций США и РФ

Американская и российская делегации провели переговоры в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В Белом доме назвали эту встречу "очень положительной". Государственный секретарь США Марко Рубио по итогам переговоров выразил убеждение в "готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно покончить с войной".

США и РФ договорились назначить высокопоставленные команды для начала работы над "скорейшим прекращением конфликта в Украине". Также говорили о двусторонних отношениях и возобновлении работы дипломатических представительств в Москве и Вашингтоне.

24 февраля - встреча Трампа и Макрона по Украине

В третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Франции Эммануэль Макрон совершил визит в Вашингтон для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы обсудить планы США по завершению войны в Украине.

На переговорах французский лидер затронул вопрос потенциального размещения миротворческого контингента в Украине в случае прекращения огня. Макрон подчеркнул, что составляющей частью мира в Украине должны быть обязательные гарантии безопасности, и европейские государства в этом вопросе "должны взять на себя ответственность".

Со своей стороны, Дональд Трамп заявил, что готов завершить войну в Украине "за считанные недели". Также он выразил уверенность, что Россия хочет участвовать в переговорах о "прекращении огня".

27 февраля - Трамп встретился со Стармером

Через три дня после визита президента Франции в Вашингтон прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Во время встречи с президентом США он затронул вопрос гарантий безопасности для Украины.

Стармер сообщил Трампу, что Великобритания готова отправить своих военных и авиацию в Украину для миротворческой миссии. Он также рассказал о готовности 18 стран принять участие в процессе мирных переговоров и возможной миротворческой миссии в Украине.

На той встрече президент США отметил, что процесс урегулирования между Украиной и РФ "продвигается".

28 февраля - спор в Овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для переговоров с Дональдом Трампом.

В рамках этого визита планировалось заключить соглашение по редкоземельным минералам, однако во время общения президентов в Овальном кабинете произошел спор и документ не был подписан.

В ходе эмоциональной дискуссии Зеленский настаивал на необходимости предоставления Украине гарантий безопасности. Трамп со своей стороны говорил о якобы "недостаточной благодарности" США.

В итоге президент Украины досрочно покинул Белый дом, а лидер Штатов заявил, что Владимир Зеленский "оскорбил" США, и что он "не готов к миру".

4 марта - приостановка военной помощи

Вскоре после инцидента в Овальном кабинете Соединенные Штаты приостановили предоставление помощи в Украине. В частности, были поставлены на паузу поставки всех видов вооружений, остановилась военная помощь, которая находилась в пути к месту назначения и транзитных хабах в Польше.

Также Штаты приостановили обмен разведывательными данными с Украиной.

11 марта - переговоры США и Украины

В саудовской Джидде состоялась встреча между украинской и американской делегациями.

В результате переговоров Украина согласилась на идею США о полном 30-дневном перемирии при условии соответствующего согласия РФ. Штаты возобновили военную помощь и обмен разведданными. Также стороны обсудили вопросы обмена пленными, освобождения гражданских лиц и возвращения украинских детей, незаконно депортированных в Россию.

Кроме того, коснулись вопроса привлечения европейских партнеров к переговорам по мирному урегулированию.

13 марта - визит представителя Трампа в Москву

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву и встретился с главой России Владимиром Путиным.

Целью визита было обсуждение вопроса о прекращении огня в Украине. В ходе встречи Путин сообщил, что Россия согласна с идеей временного перемирия, но с "нюансами, которые нужно обсудить".

Лидер Кремля говорил о необходимости прекращения мобилизации и военной помощи Украине на время временного перемирия, а также задался вопросом, кто будет контролировать режим тишины.

18 марта - Трамп снова поговорил с Путиным

Президент США снова созвонился с главой РФ.

В ходе разговора Владимир Путин выразил готовность прекратить удары по энергетической инфраструктуре на 30 дней, в то время как Штаты ранее выступили с предложением полного перемирия.

Кремль также анонсировал обмен пленными. При этом Путин опять подчеркнул необходимость прекращения военной помощи Украине, мобилизации и перевооружения ВСУ в качестве условий для "достижения мира".

19 марта - разговор Трампа с Зеленским

Президент США впервые побеседовал с украинским лидером после напряженной дискуссии в Овальном кабинете. Дональд Трамп рассказал Владимиру Зеленскому о состоявшемся накануне разговоре с главой РФ Путиным.

Зеленский подтвердил, что Украина поддерживает инициативу о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, но это должно быть взаимно со стороны России. Также президенты обсудили шаги по достижению режима тишины на фронте и в море.

По итогам звонка Трамп выразил убеждение, что стороны двигаются в правильном направлении и что переговоры продвигаются успешно.

23-24 марта - встречи США с Украиной и РФ

В Саудовской Аравии был организован очередной этап переговоров США с Украиной и РФ. Представители Штатов в течение двух дней отдельно встречаются с украинской и российской делегациями для обсуждения частичного прекращения огня. Страны представляют технические команды.

23 марта в Эр-Рияде состоялась встреча представителей Штатов и Украины на техническом уровне, посвященная деталям имплементации идеи о прекращении ударов по инфраструктурным объектам.

Также обсуждалась безопасность судоходства и приостановка атак на украинские порты. Кроме того, во время встречи речь шла об обмене пленными.

В понедельник, 24 марта, состоялась закрытая встреча команд РФ и США. В Кремле заявили, что среди ключевых вопросов - восстановление безопасности судоходства в Черном море.

Отметим, что после переговоров российской и американской делегаций должна пройти еще одна встреча представителей США и Украины.

Больше о ходе переговоров в Саудовской Аравии можно прочесть в отдельном материале РБК-Украина.