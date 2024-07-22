Як світ реагує на вихід Байдена з виборів: заяви лідерів

Реакція Великобританії

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що поважає рішення Байдена і з нетерпінням чекає спільної роботи протягом терміну його президентства, що залишився.

Він зазначив, що президент США ухвалив своє рішення, ґрунтуючись на тому, що відповідає інтересам американського народу.

Реакція ФРН

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у соцмережі Х (колишній Twitter) написав, що Байден досяг багато чого як для США, так і для Європи та світу. Завдяки йому трансатлантична співпраця тісна, НАТО сильне, а США - "добрий та надійний партнер для нас".

"Його рішення більше не балотуватися заслуговує на визнання", - підкреслив Шольц.

Реакція Іспанії

Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес висловив захоплення та визнання рішення президенту. Він зазначив, що завдяки рішучості та лідерству Байдена США подолали економічну кризу після пандемії, а також напади на Капітолій. Крім того, було надано зразкову підтримку Україні перед агресією російського диктатора Володимира Путіна.

"Відмінний жест від великого президента, який завжди боровся за демократію та свободу", - додав Санчес.

Реакція Ірландії

У зв'язку із заявою президента США, ірландський прем'єр Саймон Харріс від імені народу та уряду подякував Байдену за його світове лідерство та дружбу.

Він підкреслив, що Джо Байден на всіх посадах, які обіймав, завжди був непохитним голосом та пристрасним борцем за мир на острові Ірландія.

"І наша країна у великому боргу перед ним за це", – додав прем'єр.

Реакція Норвегії

У свою чергу норвезький прем'єр Йонас Гар Стере заявив, що поважає рішення президента США Байдена не балотуватися на переобрання.

"Він виправдовує своє рішення тим, що хоче поставити країну вище за себе. Така аргументація викликає повагу", - сказав Стере в заяві для Reuters.