Как мир реагирует на уход Байдена с выборов: заявления лидеров

Реакция Великобритании

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что уважает решение Байдена и с нетерпением ждет совместной работы в течение оставшегося срока его президентства.

Он отметил, что президент США принял свое решение основываясь на том, что отвечает интересам американского народа.

Реакция ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц в соцсети Х (бывший Twitter) написал, что Байден добился многого как для США, так и для Европы и мира. Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество тесно, НАТО сильно, а США - "хороший и надежный партнер для нас".

"Его решение больше не баллотироваться заслуживает признания", - подчеркнул Шольц.

Реакция Испании

Испанский премьер-министр Педро Санчес выразил восхищение и признание решению президенту. Он отметил, что благодаря решимости и лидерству Байдена США преодолели экономический кризис после пандемии, также нападения на Капитолий. Кроме того, была оказано образцовая поддержка Украине перед лицом агрессии российского диктатора Владимира Путина.

"Отличный жест от великого президента, который всегда боролся за демократию и свободу", - добавил Санчес.

Реакция Ирландии

В связи с заявлением президента США, ирландский премьер Саймон Харрис от имени народа и правительства поблагодарил Байдена за его мировое лидерство и дружбу.

Он подчеркнул, что Джо Байден на всех должностях, которые занимал, всегда был непоколебимым голосом и страстным борцом за мир на острове Ирландия.

"И наша страна в большом долгу перед ним за это", - добавил премьер.

Реакция Норвегии

В свою очередь норвежский премьер, Йонас Гар Стере, заявил, что уважает решение президента США Байдена не баллотироваться на переизбрание.

"Он оправдывает свое решение тем, что хочет поставить страну выше себя. Такая аргументация вызывает уважение", — сказал Стере в заявлении для Reuters.