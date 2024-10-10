Як стягнути аліменти з одного з батьків, який живе за кордоном: у Мін'юсті надали інструкцію

Батьки мають фінансово утримувати своїх дітей. Цей обов’язок залишається актуальним навіть тоді, коли один з батьків перебуває за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції .

У випадку, якщо боржник ухиляється від сплати аліментів, є кілька правових шляхів для стягнення цих коштів.

За наявності рішення суду України про стягнення аліментів

Якщо один із батьків перебуває або отримує доходи за кордоном, тоді можна звернутися до компетентних органів цієї держави з клопотанням про визнання та виконання рішення суду України про стягнення аліментів.

Для цього спочатку необхідно звернутися до українського суду, який ухвалив відповідне рішення, щоб отримати потрібні документи для подальшого звернення до іноземних держаних органів.

Зазначається, що у більшості випадків це:

засвідчена належним чином копія судового рішення;

довідка про те, що рішення набрало законної сили, якщо це не випливає безпосередньо з тексту рішення;

довідка стосовно виконання частини рішення або невиконання рішення на території України;

якщо відповідач не брав участі в судовому засіданні - довідка про те, що він був належним чином повідомлений про день та час судового розгляду, та копії документів справи, що підтверджують повідомлення відповідача належним чином про час та місце судового розгляду справи.

Важливо пам'ятати, що документи, що надає суд України, засвідчуються підписом судді і скріплюються гербовою печаткою суду України.

Також необхідно зазначити, що до клопотання та документів, які до нього додаються, потрібен їх переклад на мову запитуваної держави або на мову, визначену міжнародним договором України.

Якщо клопотання подається одним із батьків до суду України, який ухвалив рішення, він надсилає його та додані до нього документи до Мін’юсту через міжрегіональне управління або його структурний підрозділ для направлення до компетентного органу іноземної держави.

Також воно може бути подане безпосередньо до компетентного суду іноземної держави.

"Рішення суду України підлягає виконанню на території іноземної держави після визнання та надання компетентним органом цієї держави дозволу на його виконання. Виконується рішення на території іноземної держави відповідно до законодавства цієї держави", - пояснюється на сайті Мін'юсту

За відсутності судового рішення про стягнення аліментів

У такому випадку для визначення підсудності справи один із батьків має право звернутися до суду України із позовною заявою. Після винесення судом України такого рішення можливо звертатися до компетентних органів іноземної держави з клопотанням про визнання та виконання рішення.

Однак у Мін'юсті звернули увагу, що в інших випадках буде доцільним звертатися до держави, суди (органи) якої компетентні розглядати справу про стягнення аліментів.

"На підставі Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання 2007 року також можливо звернутися до компетентного органу іноземної держави із заявою про винесення рішення про стягнення аліментів, у тому числі у випадках, коли є необхідним установлення батьківства", - додали у відомстві.

Щодо осіб, які перебувають на території Росії

У Мін'юсті зазначили, що між Україною та Росією відсутні чинні міжнародні договори, які б регулювали питання співробітництва компетентних органів у цивільних справах. У такому випадку питання щодо виконання рішення суду України на території іноземної держави може бути порушено, якщо це передбачено законодавством іноземної держави.

"Зацікавлена особа може звернутись з клопотанням про визнання та виконання рішення суду України до компетентних органів іноземної держави безпосередньо або за посередництвом адвоката", - пояснили у відомстві.

Зазначається, що під час розгляду компетентними органами будь-якої держави питання про визнання і виконання іноземного судового рішення, до уваги береться:

компетенція суду, що постановив рішення,

підтвердження про участь боржника у розгляді справи, його належне повідомлення про розгляд справи або про вручення боржнику копії рішення.

Також важливо пам'ятати, що справа про визнання і виконання іноземного судового рішення розглядається, якщо на території відповідної держави проживає боржник або знаходиться його майно.

При цьому перелік документів, який надається разом з клопотанням про визнання і виконання, а також вимоги щодо їх засвідчення, за відсутності міжнародного договору, визначаються законодавством цієї держави, де вимагається виконання.