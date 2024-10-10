Как взыскать алименты с находящегося за рубежом родителя: в Минюсте предоставили инструкцию

Родители должны финансово содержать своих детей. Эта обязанность остается актуальной даже тогда, когда один из родителей находится за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции .

В случае если должник уклоняется от уплаты алиментов, есть несколько правовых путей для взыскания этих средств.

При наличии решения суда Украины о взыскании алиментов

Если один из родителей находится или получает доходы за границей, тогда можно обратиться в компетентные органы этого государства с ходатайством о признании и исполнении решения суда Украины о взыскании алиментов.

Для этого сначала необходимо обратиться в украинский суд, который принял решение, чтобы получить нужные документы для дальнейшего обращения в иностранные государственные органы.

Отмечается, что в большинстве случаев это:

заверенная должным образом копия судебного решения;

справка о том, что решение вступило в законную силу, если это не следует непосредственно из текста решения;

справка о выполнении части решения или неисполнении решения на территории Украины;

если ответчик не участвовал в судебном заседании - справка о том, что он был должным образом уведомлен о дне и времени судебного разбирательства, и копии документов дела, подтверждающих уведомление ответчика должным образом о времени и месте судебного разбирательства.

Важно помнить, что документы, предоставляемые судом Украины, удостоверяются подписью судьи и скрепляются гербовой печатью суда Украины.

Также необходимо отметить, что к ходатайству и документам, которые к нему прилагаются, требуется их перевод на язык запрашиваемого государства или на язык, определенный международным договором Украины.

Если ходатайство подается одним из родителей в суд Украины, который принял решение, он посылает его и прилагаемые к нему документы в Минюст через межрегиональное управление или его структурное подразделение для направления в компетентный орган иностранного государства.

Также оно может быть подано непосредственно в компетентный суд иностранного государства.

"Решение суда Украины подлежит исполнению на территории иностранного государства после признания и предоставления компетентным органом этого государства разрешения на его исполнение. Выполняется решение на территории иностранного государства в соответствии с законодательством этого государства", - поясняется на сайте Минюста

При отсутствии судебного решения о взыскании алиментов

В таком случае для определения подсудности дела один из родителей имеет право обратиться в суд с исковым заявлением. После вынесения судом Украины такого решения можно обращаться в компетентные органы иностранного государства с ходатайством о признании и исполнении решения.

Однако в Минюсте обратили внимание, что в других случаях будет целесообразным обращаться к государству, суды (органы) которого компетентны рассматривать дело о взыскании алиментов.

"На основании Конвенции о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания 2007 года также возможно обратиться в компетентный орган иностранного государства с заявлением о вынесении решения о взыскании алиментов, в том числе в случаях, когда необходимо установление отцовства", - добавили в ведомстве.

Относительно лиц, находящихся на территории России

В Минюсте отметили, что между Украиной и Россией отсутствуют действующие международные договоры, регулирующие вопросы сотрудничества компетентных органов по гражданским делам. В таком случае вопрос о выполнении решения суда Украины на территории иностранного государства может быть поднят, если это предусмотрено законодательством иностранного государства.

"Заинтересованное лицо может обратиться с ходатайством о признании и исполнении решения суда Украины в компетентные органы иностранного государства непосредственно или через посредство адвоката", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что при рассмотрении компетентными органами любого государства вопрос о признании и исполнении иностранного судебного решения во внимание принимается:

компетенция суда, постановившего решение,

подтверждение об участии должника в рассмотрении дела, его надлежащее уведомление о рассмотрении дела или о вручении должнику копии решения.

Также важно помнить, что дело о признании и исполнении иностранного судебного решения рассматривается, если на территории соответствующего государства проживает должник или находится его имущество.

При этом перечень документов, предоставляемый вместе с ходатайством о признании и исполнении, а также требования по их удостоверению, в отсутствие международного договора, определяются законодательством этого государства, где требуется исполнение.