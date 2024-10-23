Як створити військово-обліковий документ онлайн без черг і ТЦК: інструкція

Отримати військово-обліковий документ (ВОД) із даними з реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів України можна онлайн - за допомогою "Дії".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на портал "Дія".
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Отримати військово-обліковий документ (ВОД) онлайн можуть ті користувачі, які перебувають на військовому обліку і про яких є дані в реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Для того, щоб розпочати оформлення ВОД віддалено (за допомогою порталу "Дія), потрібно перш за все:
Каталог послуг в "Дії" (скриншот: diia.gov.ua)
Натиснувши "Подати заяву" потрібно обрати спосіб авторизації (щоб підтвердити свою особу):
Зробити це не складно, якщо дотримуватись відповідних інструкцій.
Подача заяви й авторизація (скриншот: diia.gov.ua)
Після реєстрації або авторизації в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису, потрібно:
Готовий документ надійде на вашу електронну пошту впродовж орієнтовно 10 хвилин. Крім того, його можна завантажити в особистому кабінеті в розділі "Отримані документи".
Перевірити актуальність інформації в документі можна зісканувавши QR-код на ньому за допомогою застосунку "Резерв+".
У разі зміни в тих чи інших даних, потрібно буде замовити документ повторно для його використання.
Для того, щоб отримати електронний підпис, потрібно:
Вартість такої послуги становить близько 200 гривень (може дещо відрізнятись у різних центрах сертифікації).
Крім того, кваліфікований електронний підпис (КЕП) можна отримати:
Електронний ключ до підпису рекомендують зберігати на знімному носії (наприклад, на флешці або жорсткому диску).
Отримати "Дія.Підпис" можна онлайн - у застосунку "Дія". Для цього потрібно:
Після цього підпис "запрацює" - ви зможете підписувати ним документи в "Дії".
Нагадаємо, під час дії в Україні воєнного стану чоловіки призовного віку зобов'язані завжди мати при собі документи, які засвідчують особу, а також військово-облікові документи.
З огляду на це пропонуємо дізнатись, що робити, якщо під час зустрічі з ТЦК таких документів при собі немає.
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