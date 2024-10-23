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Как создать военно-учетный документ онлайн без очередей и ТЦК: инструкция

Оформить военный билет в "Дія" можно быстро и бесплатно (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Получить военно-учетный документ (ВУД) с данными из реестра призывников, военнообязанных и резервистов Украины можно онлайн - с помощью "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Дія".

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Как оформить военный билет онлайн

Получить военно-учетный документ (ВУД) онлайн могут те пользователи, которые состоят на военном учете и о которых есть данные в реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Для того чтобы начать оформление ВУД удаленно (с помощью портала "Дія"), нужно прежде всего:

  • зайти на портал "Дія"
  • нажать на "Каталог послуг" в левом верхнем углу
  • среди услуг для граждан выбрать "Довідки та витяги"
  • перейти к разделу "Військово-обліковий документ"

Каталог услуг в "Дія" (скриншот: diia.gov.ua)

Нажав "Подати заяву" нужно выбрать способ авторизации (чтобы подтвердить свою личность):

  • с помощью Ваnk ID
  • с помощью "Дія.Підпис"
  • с помощью файлового ключа
  • с помощью аппаратного ключа

Сделать это не сложно, если следовать соответствующим инструкциям.

Подача заявления и авторизация (скриншот: diia.gov.ua)

После регистрации или авторизации в кабинете гражданина с помощью электронной подписи нужно:

  • проверить свои данные
  • проверить сформированное заявление
  • подписать его электронной подписью

Готовый документ поступит на вашу электронную почту на протяжении ориентировочно 10 минут. Кроме того, его можно скачать в личном кабинете в разделе "Отримані документи".

Проверить актуальность информации в документе можно, отсканировав QR-код на нем с помощью приложения "Резерв+".

В случае изменения тех или иных данных, нужно будет заказать документ повторно для его использования.

Как получить электронную подпись

Для того чтобы получить электронную подпись, нужно:

  • обратиться в любой аккредитованный центр сертификации ключей
  • заполнить регистрационную форму
  • внести паспортные данные и номер налогоплательщика

Стоимость такой услуги составляет около 200 гривен (может несколько отличаться в разных центрах сертификации).

Кроме того, квалифицированную электронную подпись (КЭП) можно получить:

  • в "ПриватБанке" - клиенты банка могут получить КЭП безвозмездно в личном онлайн кабинете "Приват24" или обратившись в отделение
  • в чате "Ощадбанка" онлайн (для клиентов банка услуга бесплатная)
  • в Министерстве внутренних дел (безвозмездно)
  • в Государственной налоговой службе (безвозмездно)

Электронный ключ к подписи рекомендуется хранить на съемном носителе (например, на флешке или жестком диске).

Как получить "Дія.Підпис"

Получить "Дія.Підпис" можно онлайн - в приложении "Дія". Для этого нужно:

  • перейти в приложении к меню "Дія.Підпис"
  • нажать на переключателе "Активувати Дія.Підпис"
  • подтвердить личность - через проверку по фото
  • придумать 5-значный код для "Дія.Підпис"

После этого подпись "заработает" - вы сможете подписывать ею документы в "Дія".

Напомним, во время действия в Украине военного положения мужчины призывного возраста обязаны всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также военно-учетные документы.

Учитывая это, предлагаем узнать, что делать, если во время встречи с ТЦК таких документов при себе нет.

Читайте также, какое наказание грозит украинцам за потерянный военный билет и что можно с этим сделать.

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