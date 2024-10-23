Как создать военно-учетный документ онлайн без очередей и ТЦК: инструкция

Получить военно-учетный документ (ВУД) с данными из реестра призывников, военнообязанных и резервистов Украины можно онлайн - с помощью "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Дія".
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Получить военно-учетный документ (ВУД) онлайн могут те пользователи, которые состоят на военном учете и о которых есть данные в реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Для того чтобы начать оформление ВУД удаленно (с помощью портала "Дія"), нужно прежде всего:
Каталог услуг в "Дія" (скриншот: diia.gov.ua)
Нажав "Подати заяву" нужно выбрать способ авторизации (чтобы подтвердить свою личность):
Сделать это не сложно, если следовать соответствующим инструкциям.
Подача заявления и авторизация (скриншот: diia.gov.ua)
После регистрации или авторизации в кабинете гражданина с помощью электронной подписи нужно:
Готовый документ поступит на вашу электронную почту на протяжении ориентировочно 10 минут. Кроме того, его можно скачать в личном кабинете в разделе "Отримані документи".
Проверить актуальность информации в документе можно, отсканировав QR-код на нем с помощью приложения "Резерв+".
В случае изменения тех или иных данных, нужно будет заказать документ повторно для его использования.
Для того чтобы получить электронную подпись, нужно:
Стоимость такой услуги составляет около 200 гривен (может несколько отличаться в разных центрах сертификации).
Кроме того, квалифицированную электронную подпись (КЭП) можно получить:
Электронный ключ к подписи рекомендуется хранить на съемном носителе (например, на флешке или жестком диске).
Получить "Дія.Підпис" можно онлайн - в приложении "Дія". Для этого нужно:
После этого подпись "заработает" - вы сможете подписывать ею документы в "Дія".
Напомним, во время действия в Украине военного положения мужчины призывного возраста обязаны всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также военно-учетные документы.
Учитывая это, предлагаем узнать, что делать, если во время встречи с ТЦК таких документов при себе нет.
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