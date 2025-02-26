Як створити кабінет та зареєструватися на НМТ-2025: інструкція для абітурієнтів

З 6 березня до 3 квітня триватиме реєстрація абітурієнтів на складання національного мультипредметного тесту (НМТ). Для цього треба створити персональний кабінет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
На сайті Українського центру оцінювання якості освіти для реєстрації абітурієнтів стане доступним спеціальний сервіс, за допомогою якого можна створити персональний кабінет.
Це можна зробити автоматично за допомогою "Дії" або шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі.
Після створення персонального кабінету в ньому потрібно буде виконати такі дії:
Якщо під час створення персонального кабінету абітурієнт вибере опцію "Створити за допомогою Дії", то його персональні дані заповняться автоматично. Для цього через "Дію" достатньо надіслати копію цифрового документа (ID-картки або закордонного паспорта).
При створенні персонального кабінету самостійно в спеціальному сервісі треба вказати ПІБ, дату народження, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
Обов’язково треба надати документ, що підтверджує інформацію про освіту. Для цьогорічних випускників - це копія довідки з місця навчання.
Для випускників минулих років треба додати копію одного з документів:
Якщо абітурієнт захоче складати іспити мовою корінного народу або національної меншини, то потрібно завантажити ще й копію довідки про мову навчання.
Вступники, які потребують створення особливих умов, мають завантажити копію медичного висновку за формою первинної облікової документації №086-3/о.
Нагадаємо, що у 2025 році НМТ проходитиме з 14 травня по 25 липня. Його учасники складатимуть іспити у формі комп’ютерного тестування із трьох обов'язкових предметів та одного на вибір. Обов'язкові предмети: українська мова, математика, історія України. Предмети на вибір: українська література, іноземна мова, біологія, фізика, хімія, географія.
Дата, час та місце проведення НМТ будуть доступні в запрошеннях учасників, які можна буде знайти у персональних кабінетах з 4 травня для основних сесій.