Як створити кабінет та зареєструватися на НМТ-2025: інструкція для абітурієнтів

З 6 березня до 3 квітня триватиме реєстрація абітурієнтів на складання національного мультипредметного тесту (НМТ). Для цього треба створити персональний кабінет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти .

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти для реєстрації абітурієнтів стане доступним спеціальний сервіс, за допомогою якого можна створити персональний кабінет.

Це можна зробити автоматично за допомогою "Дії" або шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі.

Після створення персонального кабінету в ньому потрібно буде виконати такі дії:

зазначити реєстраційні дані

вибрати предмети

обрати населений пункт в Україні або за кордоном, де абітурієнт планує складати НМТ

зазначити мову складання предметів

завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів

підтвердити бажання скласти НМТ і надіслати внесену інформацію до центру оцінювання якості освіти.

Які дані необхідні для реєстрації на НМТ

Якщо під час створення персонального кабінету абітурієнт вибере опцію "Створити за допомогою Дії", то його персональні дані заповняться автоматично. Для цього через "Дію" достатньо надіслати копію цифрового документа (ID-картки або закордонного паспорта).

При створенні персонального кабінету самостійно в спеціальному сервісі треба вказати ПІБ, дату народження, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Обов’язково треба надати документ, що підтверджує інформацію про освіту. Для цьогорічних випускників - це копія довідки з місця навчання.

Для випускників минулих років треба додати копію одного з документів:

про повну загальну середню освіту

про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

про освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра

про вищу освіту

виписку з реєстру документів про освіту, яка підтверджує наявність у ньому одного із зазначених документів про освіту.

Якщо абітурієнт захоче складати іспити мовою корінного народу або національної меншини, то потрібно завантажити ще й копію довідки про мову навчання.

Вступники, які потребують створення особливих умов, мають завантажити копію медичного висновку за формою первинної облікової документації №086-3/о.